Inter, da Lukaku il retroscena: ‘Un compagno su tutti mi ha aiutato’

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 02/01/2023

Inter, sono parole chiare – a tratti davvero inedite – quelle che Lukaku ha rilasciato a Sky in un’interessante intervista. Nelle scorse ore il centravanti si è raccontato, e ha parlato anche di alcuni compagni di squadra.

Un ambiente compatto, quello nerazzurro. Una dimostrazione? Il rapporto tra lo stesso Lukaku e Dzeko. I due, visti in antitesi da diversi addetti ai lavori, sognano di giocare assieme. E contro il Napoli l’evento potrebbe realmente concretizzarsi. Lukaku parla in termini lusinghieri del bosniaco: “Un ottimo rapporto, anche in Premier. Ma la gente non lo sa. Quando io sono arrivato all’Inter con Conte, doveva venire anche Edin. Poi non è venuto ma ci siamo sempre rispettati. Siamo totalmente diversi in campo, possiamo aiutarci”, il pensiero ripreso dal sito de La Gazzetta dello Sport.

Inter, il retroscena di Lukaku. Dal momento difficile all’amico vero

Il belga racconta il momento difficile. E spiega chi lo ha maggiormente aiutato. Si tratta di Federico Dimarco.

“La gente deve sapere che è quello che veramente mi ha aiutato all’Inter. Mi ha insegnato tante cose sull’Inter, lui è veramente un grande amico. Parla un po’ di francese e mi ha aiutato con l’italiano e tutto. Ogni notte giochiamo alla Play, sono più forte io”.