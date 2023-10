Inter, per la prossima stagione si prova il colpo alla Julio Cesar: un fattore blocca l’affare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/10/2023

Inter, per l’estate si prova un colpo alla Julio Cesar. Mentre in casa nerazzurra ci si leccano ancora le ferite dopo il sanguinoso pareggio contro il Bologna – che ha avuto tutto il sapore di una sconfitta -, in viale della Liberazione si sta programmando il futuro della rosa di Inzaghi per quella che sarà già la prossima stagione. Infatti, la dirigenza interista, ha già messo sott’occhio alcuni giocatori che potrebbero fare al caso dei nerazzurri.

Uno dei ruoli che potrebbe essere puntellato è sicuramente la porta. Dopo l’addio di Onana, Handanovic e Cordaz, quest’anno sono arrivati Sommer, Audero e Di Gennaro. Il secondo, però, è in prestito con diritto di riscatto e la sua permanenza a Milano potrebbe non essere così scontata. Per questo, Marotta e Ausilio si guardano intorno e hanno già focalizzato un colpo alla Julio Cesar.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri non hanno perso di vista il profilo di Bento, portiere dell’Atletico Paranaense. Il giocatore era stato già contattato la scorsa estate, quando è sfumato Trubin, ma non se ne è fatto nulla. Adesso, i nerazzurri, potrebbero tornare alla carica fin da gennaio per farlo sbarcare a Milano in estate, oppure provare a riallacciare i contatti la prossima primavera.

C’è, però, un fattore che ostacola l’affare. Infatti, la società brasiliana, la scorsa estate, valutava il portiere ben 60 milioni di euro. Una cifra che i nerazzurri non possono spendere. Ci sarebbe anche una promessa tra la società e lo stesso Bento, ma bisognerà vedere, come spesso accade in questi frangenti, se i patti verranno rispettati.