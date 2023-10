Inter, a tutto Asllani: dal ruolo di vice-Calhanoglu fino agli aspetti da migliorare. Le sue parole

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/10/2023

Inter, Asllani parla della sua esperienza in nerazzurro. Dopo la prestazione opaca contro la Real Sociedad, Kristjan Asllani ha sfornato grandi prestazioni con la maglia dell’Inter riprendendosi la fiducia di Inzaghi nel ruolo che, almeno per il momento, è quello di vice-Calhanoglu. E proprio di questo, intervistato da Tv Klan, il centrocampista ha parlato, dicendo anche quelli che sono gli aspetti su cui dovrà migliorare per avere da Simone Inzaghi un minutaggio maggiore sia in campionato che nelle altre competizioni.

Ecco le parole di Asllani: “Ho un avversario forte come Hakan Calhanoglu, uno dei tre migliori nel suo ruolo dal quale sto imparando tantissimo. Ma non mi arrenderò e lotterò fino alla fine. Devo lavorare di più in fase difensiva. Ho ancora voglia di crescere fisicamente e ho bisogno di guadagnare più minuti. Riuscirò a sfruttare i minuti giusti e non smetterò di lavorare per conquistare la fiducia dell’allenatore. Non è facile, visto che gioco nell’Inter. Voglio dedicare molto tempo anche all’allenamento. Sono venuto all’Inter per fare quel ruolo che ho fatto anche nelle giovanili dell’Empoli. Nei minuti che mi daranno dovrò dare il massimo. Se Inzaghi segue la nostra Nazionale? Non lo so, penso di sì. Comunque io sono sempre felice, qui come all’Inter”.