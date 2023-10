Inter, la frecciata più pesante sullo scudetto del Milan arriva dalla Germania

di Redazione, pubblicato il: 13/10/2023

(Inter) Karl Heinz Rummenigge è stato ospite del Festival dello Sport a Trento. Il campione tedesco ha ricordato i suoi anni nerazzurro e non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata ironica agli ex avversari rossoneri.

“Nel 1984/85 la squadra era ben messa in ogni reparto. Poi in un punto della stagione ci siamo lasciati andare e abbiamo perso punti preziosi, come è successo a quella di Inzaghi due anni fa, col Milan che ha vinto senza neanche sapere come abbia fatto…».