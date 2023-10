Inter, non solo Colpani: altri quattro italiani sul taccuino di Marotta e Ausilio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/10/2023

Inter, non solo Colpani nella lista dei desideri nerazzurri. Mentre il campionato è fermo per la pausa delle nazionali, in viale della Liberazione si lavora incessantemente. Non solo la quotidianità gestoria della società, ma anche programmazione per il futuro della squadra nerazzurra. Ed è per questo che, Marotta e Ausilio, si stanno mettendo al lavoro per trovare i profili migliori per Simone Inzaghi.

Si sa come l’Inter, da quando Marotta è suo dirigente, attenziona tantissimo profili che siano giovani, pronti ed italiani. E anche la prossima estate non sarà un’eccezione. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, la squadra di Inzaghi potrebbe vestire sempre più di azzurro. Si è già parlato di quanto piaccia un giocatore come Colpani, attenzionato dall’Inter, ma anche dalla Juventus.

Occhio anche ad altri quattro italiani. Per la porta, visto il costo elevatissimo per arrivare al portiere brasiliano Bento e visto che Audero difficilmente rimarrà ad Appiano, occhi vivi sul portiere dell’Atalanta, Carnesecchi, oltre al sogno proibito Scalvini. Ma il mirino nerazzurro è puntato anche verso Empoli, dove ci sono due ragazzi che piacciono parecchio, ovvero Baldanzi e Fazzini, per i quali ci sono sempre responsi positivi da parte degli scout interisti. Vedremo se qualcuno di loro arriverà a Milano. Di sicuro, l’indirizzo italiano è chiarissimo.