Inter, mancano i gol di Arnautovic e Sanchez: Inzaghi fa una richiesta ai suoi giocatori

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/10/2023

Inter, Inzaghi vuole migliorare l’apporto in zona gol. In casa nerazzurra, da quando è iniziata la pausa per le nazionali, sono giorni di riflessione per apportare dei correttivi agli errori commessi fino a questo momento. Il pareggio contro il Bologna non è stato vissuto bene da tutto l’ambiente nerazzurro, soprattutto per come è arrivato con una partita che doveva essere chiusa nei primi tredici minuti, e che invece a causa di presunzione e mancanza di cinismo in zona gol, è stata pareggiata.

Per questo, Simone Inzaghi, in vista del ritorno dei suoi, farà una richiesta chiara. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico nerazzurro ha intenzione di chiedere ai suoi un miglior apporto in zona gol. I numeri, ad oggi, sono ottimi, ma soprattutto in attacco si sente il rendimento non ottimale di Arnautovic e Sanchez – per motivi differenti.

Un grande assente in zona gol è sicuramente Nicolò Barella, che l’anno scorso è stato autore di ben nove centri e che quest’anno è fermo ad un solo assist. Ma si chiederà di più anche a Calhanoglu, sotto questo aspetto, per cercare di segnare anche su azione. Così come si attenderanno i miglioramenti di Cuadrado e Carlos Augusto, rincalzi che possono dare tanto alla causa.