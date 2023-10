Mkhitaryan-Inter, prove di rinnovo: la tempistica e la “lezione Skriniar”

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/10/2023

Mkhitaryan-Inter, prove di rinnovo per l’armeno. In casa nerazzurra si attendono gli arrivi dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi si ritroverà ad Appiano Gentile per preparare al meglio la sfida contro il Torino in campionato dopo i due punti sanguinosi persi con il pareggio contro il Bologna.

Intanto, alla Pinetina, uno dei giocatori rimasti agli ordini di Inzaghi ad allenarsi è stato l’armeno Mkhitaryan. Il centrocampista nerazzurro, infatti, ha deciso di non giocare più per la propria nazionale e, quindi, può recuperare tranquillamente per la ripresa della stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, per lui si stanno provando i primi dialoghi per arrivare al rinnovo di contratto.

A breve, infatti, dovrebbe esserci un incontro con l’agente del ragazzo, Rafaela Pimenta, per provare a trovare l’intesa. La dirigenza nerazzurra conta di trovare un accordo entro Natale a 3,5 milioni di euro – stessa cifra percepita attualmente – per un biennale. Dopo il caso Skriniar, Marotta e Ausilio hanno capito bene che non è il caso di prolungare troppo avanti le questioni rinnovi ed è necessario chiudere in fretta. Mkhitaryan resta un giocatore centrale per l’Inter e il rinnovo potrebbe coronare ulteriormente questo suo status in nerazzurro.