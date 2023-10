Inter, il vice-ct avvicina l’attaccante in nerazzurro: possibile assalto già a gennaio?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/10/2023

Inter, il vice-ct dell’Iran spinge Taremi verso il nerazzurro. In casa Inter sono giorni importanti per preparare la sfida di campionato contro la Roma. Intanto, dall’Iran, il vice-ct della nazionale ed ex difensore di Messina e Livorno, Rezai, ha parlato del futuro dell’attaccante del Porto, Medhi Taremi. Sul giocatore ci sono da tempo voci di un possibile interesse da parte dell’Inter. E Rezai ha voluto parlare proprio di questo, ai microfoni di Sportitalia, dando delle indicazioni interessanti. Ecco le sue parole.

Sulla possibile coppia Taremi-Lautaro: “Parliamo di un attaccante fortissimo, insieme possono fare benissimo. Entrambi sanno tenere la palla e far salire la squadra, ma al contempo il Toro è letale nel gioco aereo e fa male negli inserimenti dietro la difesa: Taremi lo vedrei bene a giocargli intorno, tutto poi dipende da quello che pensa eventualmente Inzaghi”.

Sulla trattativa estiva con il Milan: “Sì, lui era pronto ad andare al Milan. Lo vedrei bene anche in rossonero. In qualsiasi squadra arrivasse farebbe bene”.

Sul poter cambiare aria: “Sì, ne abbiamo parlato. Anche lui si sente nel momento giusto per cambiare, per fare un ulteriore salto in una grande squadra. Mentalmente è pronto. Mi ha detto che lo era già in estate, anche se alla fine non è stato possibile chiudere l’operazione che lo stava portando in Serie A. Gli ho detto che una stagione in più al Porto gli avrebbe fatto bene e che il prossimo anno sarebbe stato ancora più pronto”.

Sul fatto che possa partire anche a gennaio: “Lui è pronto a partire anche a gennaio ed anche io gli ho consigliato di andare, se ne avrà la possibilità. Senza nulla togliere al Porto, ma lì ha dato tutto: è stato capocannoniere, è diventato un giocatore famoso e importante per la squadra. Ora è il momento di andare via. Gliel’ho detto anche io che può partire in inverno senza rimpianti”.

Sull’interesse da parte dell’Inter: “Sì, gli ho detto in Giordania: ‘Leggo sui giornali che ti cerca l’Inter…’. E lui mi ha fatto capire di essere concentrato per fare il massimo in questi mesi per poi andare via. L’Inter l’anno scorso era in finale di Champions… Se l’Inter gli piacerebbe? Tantissimo, era contentissimo della notizia. L’Inter poi ora è in testa alla classifica in Italia. E’ importante per lui vedere come stanno bene i nerazzurri, gli piacerebbe molto andare in una squadra così. Si sente pronto per un’avventura così”.