Inter, Lukaku torna a San Siro. Moratti lancia un auspicio

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/10/2023

Inter, da Roma si stanno alzando i toni per i match di domenica che vedrà i giallorossi di Mourinho ospiti a San Siro dei nerazzurri. Inutile dire che tutta l’attenzione sarà nei confronti di Romelu Lukaku, con Mourinho prima e il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto poi, ad alzare i toni.

Inter, contro la Roma tutti gli occhi saranno su Lukaku. Moratti spiega cosa lo attenderà ma spera non si vada oltre

Sulla questione è intervenuto anche l’ex patron nerazzurro Massimo Moratti. L’ex prescindente a La Presse alla domanda su come reagirà il belga ai fischi che si apprestano a regalargli gli ex tifosi dice: “La cosa penso possa disturbarlo certamente, ma ha una professionalità tale che penso possa tranquillamente resistere. Certo, non sarà una cosa piacevole”.