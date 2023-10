Inter, i fischietti “anti Lukaku” possono diventare un grosso problema

di Redazione, pubblicato il: 27/10/2023

(Inter) Arriva Inter Roma, Lukaku torna a San Siro ma in maglia giallorossa. La curva nerazzurra ha annunciato la distribuzione di 30 mila fischietti da utilizzare ogni qualvolta il belga toccherà palla. Una contestazione innocua ma rumorosa. Tanto rumorosa che la Gazzetta dello Sport solleva il dubbio che possa nascere qualche problema per la regolarità della gara.

“Si possono usare 30mila fischietti durante una partita di Serie A? Domanda lecita. A livello di regolamento, non si tratta di un oggetto vietato all’interno dell’impianto e quindi i controlli ai cancelli d’ingresso non porteranno a un sequestro. Tuttavia, l’arbitro potrebbe considerare troppo disturbante il suono dei fischi, anche soltanto per evitare che crei confusione con quello del direttore di gara, indispensabile ai fini dello svolgimento dell’incontro. È quindi probabile che il pubblico del Meazza sentirà risuonare qualche messaggio di avviso nel corso della partita per evitare l'”impraticabilità” del match.”