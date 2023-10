Inter, Klaassen parla del suo arrivo in nerazzurro: ecco i motivi che lo hanno spinto al trasferimento

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/10/2023

Inter, Klaassen spiega i motivi del suo arrivo in nerazzurro. Dopo le importantissime vittorie in campionato contro il Torino ed in Champions League contro il Salisburgo, in casa nerazzurra si sta provando a preparare al meglio la delicata e complicatissima sfida contro la Roma degli ex Josè Mourinho e Romelu Lukaku. I due ex interisti, infatti, promettono battaglia e già dalle prime dichiarazioni da ambienti romani si intuisce che sarà una partita complessa.

Servirà la migliore Inter possibile contro una squadra che metterà in campo il solito agonismo, ma che ha anche delle forti individualità con tanta qualità che possono far male in ogni momento. Per questo, Inzaghi, dovrà preparare al meglio ogni dettaglio. Intanto, intervenuto sul canale Youtube olandese FC AFKicken, Davy Klaassen ha voluto parlare della sua nuova esperienza interista e dei motivi che lo hanno convinto ad abbandonare un club prestigioso come l’Ajax in cui è cresciuto tanto e che non si pensava, prima dell’arrivo in nerazzurro, potesse lasciare.

Ecco le parole di Klaassen: “L’Ajax ha preso un’altra strada in quel momento. Questo è stato il motivo per cui anch’io ho preso questa decisione. Resta il mio club, avrei voluto aiutarlo; ma avevo la sensazione di non poter più fare nulla”.