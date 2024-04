Inter, che tesoretto con giovani e giocatori fuori dai piani! Marotta punta ad ottenere 35-40 milioni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/04/2024

Inter, Marotta punta ad ottenere 35-40 milioni dal mercato. In casa nerazzurra, dopo la grande vittoria ottenuta contro l’Empoli lunedì e che ha consentito di poter fare un passettino in più e ulteriore verso la conquista del ventesimo scudetto, si pensa a preparare la trasferta contro l’Udinese. Una partita complicata, contro una squadra che è alla disperata ricerca di punti salvezza e che, tradizionalmente, per modo di giocare, ha sempre messo in difficoltà i nerazzurri che, a loro volta, in questo momento, si trovano in una situazione di calo fisico.

Intanto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in viale della Liberazione si pensa a rinforzare la squadra per la prossima stagione. Bisognerà valutare bene l’eventuale cessione di un big sul mercato. Ma prima di tutto, i dirigenti, stanno pensando di ricavare un tesoretto dai giocatori in prestito e che sono fuori dai piani tecnici. A cominciare da Jaoquin Correa, che con ogni probabilità ritornerà a Milano. Continuando con Agoumè, per cui il Siviglia vanta un diritto di riscatto.

Ma occhio anche alla situazione di Radu, che ha deluso con la maglia del Bournemouth. Possono portare fondi freschi anche Oristanio, per cui il Cagliari ha un obbligo di riscatto nel caso di raggiungimento della salvezza, i due fratelli Esposito (soprattutto Francesco Pio), Zanotti, Stankovic e Vanheusden che ha molto mercato.

Poi, un caso a parte, è rappresentato dal gioiellino Valentin Carboni. Il ragazzo 2005 potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio. Ma i nerazzurri non ne vogliono perdere il controllo.