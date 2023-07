Inter, c’è un nome nuovo per il terzo di difesa: la situazione contrattuale aiuta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/07/2023

Inter, per il braccetto di difesa si fa un nome nuovo. Queste giornate di mercato, sono caratterizzate per le tante trattative sia in entrata che in uscita in cui è impegnata la società nerazzurra. Ufficializzata la cessione di Onana al Manchester United e quella di Colidio al River Plate, in viale della Liberazione hanno il tesoretto per provare ad impostare alcune trattative per i ruoli scoperti.

Si sa, infatti, che in questo momento ad Inzaghi mancano due portieri, una mezz’ala, un attaccante, ma anche un braccetto destro di difesa. E proprio a tal proposito, quest’oggi, la Gazzetta dello Sport, fa un nome che fino ad ora non era stato ipotizzato. Infatti, secondo la rosea, Marotta e Ausilio, sarebbero molto interessati al difensore dell’Atalanta, Rafael Toloi.

Giocatore che è entrato anche nella cerchia della Nazionale campione d’Europa, Toloi è un vero esperto della difesa a tre e sicuramente non avrebbe difficoltà ad integrarsi nel sistema prediletto da Simone Inzaghi. Nei discorsi fatti in passato per Demiral, i nerazzurri hanno avanzato anche la richiesta per lui, non trovando la totale opposizione dell’Atalanta.

Toloi, inoltre, ha una situazione contrattuale che potrebbe facilitare il passaggio a Milano. Il suo contratto con la Dea scade il 30 giugno del 2024, quindi, tra sei mesi, sarebbe libero di accordarsi con chi vuole. Vedremo se i discorsi si trasformeranno in trattative. Ma di sicuro il nome di Toloi è da tenere sotto la lente di ingrandimento.