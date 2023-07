Mercato Inter, Samardzic obiettivo concreto: l’Udinese chiede una contropartita a sorpresa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/07/2023

Mercato Inter, Lazar Samardzic rimane un obiettivo concreto per i nerazzurri. In questi giorni, sono tante le lacune della rosa dell’Inter da dover essere ancora riempite. Dopo aver incassato i soldi delle cessioni di Onana al Manchester United e di Colidio al River Plate, in casa interista si pensa proprio a riempire quelle caselle di organico rimaste vacanti.

Non è un mistero che Inzaghi necessita di due portieri, un braccetto di destra per la difesa, di un attaccante e di una mezz’ala. E proprio per tale ultimo caso, il nome che rimbalza sempre con maggiore prepotenza è quello del centrocampista serbo dell’Udinese, Lazar Samardzic. Il classe 2002, rappresenta il profilo adatto per sostituire il partente Gagliardini andato a parametro zero al Monza.

Per lui, i nerazzurri, non hanno intenzione di presentare un’offerta solo cash alla società friulana, ma vorrebbero inserire una contropartita tecnica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Udinese aveva richiesto il giovane classe 2003, Giovanni Fabbian. Una situazione sicuramente da tenere d’occhio, ma i nerazzurri non vorrebbero privarsi del proprio canterano se non in prestito secco.

Ecco che, allora, un’altra opportunità, potrebbe essere rappresentata in tal senso dall’attaccante classe 2002, che sta facendo parecchio bene in questo pre-campionato, Sebastiano Esposito. Il giovane sarebbe una carta che l’Udinese troverebbe gradita e che potrebbe facilitare il trasferimento di Samardzic in nerazzurro.