Inter, allarme attacco: Taremi l’obiettivo. Ma occhio al sogno e un giocatore che stuzzica

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/10/2023

Inter, l’attacco nerazzurro preoccupa. Il pareggio contro il Bologna ha gettato nello sconforto l’ambiente nerazzurro. Non è stato tanto il punto conquistato ad aver avvilito tutti, quanto le modalità attraverso le quali è arrivato, dal momento che la squadra di Inzaghi era in vantaggio per 2-0 nel primo quarto d’ora. Una spina staccata dall’eccesso di sicurezza della squadra che ha fatto sì che un pareggio sia stato assimilato come una sconfitta.

Inzaghi li ha definiti come due punti persi “sanguinosi” e di fatto così è stato, visto che in queste prime otto giornate di campionato, i nerazzurri hanno già perso ben cinque punti e tutti contro squadre di media classifica. Un ruolino inaccettabile per chi ha l’ambizione di vincere lo scudetto.

Ma ciò che preoccupa ancora di più è l’assenza di alternative in attacco. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Sanchez e Arnautovic non hanno affatto convinto come alternative di Lautaro e Thuram. I due attaccanti nerazzurri, per motivi differenti, stanno costringendo agli straordinari i due titolari e questo preoccupa anche la società che, a gennaio, potrebbe ricorrere al mercato.

Il nome più spendibile è quello di Taremi, ma bisognerà vedere la cifra che chiederà il Porto a sei mesi dalla scadenza. Ma il sogno vero e proprio è quello di Santiago Jimenez del Feyenoord che sta facendo benissimo già dall’anno scorso. Infine, un giocatore che stuzzica molto come Krstovic del Lecce, anche se è difficile immaginare un suo addio a gennaio.