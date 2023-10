Inter, con Lautaro e Dimarco si cerca un altro rinnovo: stipendio quasi raddoppiato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/10/2023

Inter, non solo Lautaro e Dimarco per il rinnovo. In casa nerazzurra, dopo il pareggio deludentissimo contro il Bologna, tanti giocatori procederanno a raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. E mentre allenatore e dirigenza provano a trovare le motivazioni dei tanti punti persi in classifica, ecco che in viale della Liberazione si pensa anche al futuro, provando a iniziare i primi colloqui per alcuni colloqui.

Sono tanti i giocatori con cui verranno intavolati discorsi, a partire da Lautaro, ma senza dimenticare giocatori come Dimarco, Mkhitaryan e Barella. Ce n’è un altro, intanto, con cui molto presto si inizierà a parlare. Si tratta dell’esterno olandese, Denzel Dumfries. Il giocatore è stato uno dei più positivi in questo inizio di stagione e si cercherà l’intesa per i prossimi anni.

Secondo quanto riportato dal sito TMW, la dirigenza vorrebbe provare a trovare l’intesa fino al 30 giugno del 2028 con un stipendio che verrebbe quasi quasi raddoppiato e raggiungerebbe la cifra di circa 4 milioni di euro, a dispetto degli attuali 2,5 milioni. Vedremo come verranno intavolate le trattative e se si arriverà ad un accordo. Da possibile sacrificabile nelle precedenti due sessioni a punto fermo. Dumfries si è ripreso l’Inter e presto potrebbe essere premiato con il rinnovo.