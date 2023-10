Inter, i troppi elogi tradiscono i giocatori nerazzurri: ecco cosa li aspetta dopo la sosta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/10/2023

Inter, i troppi elogi hanno tradito i giocatori. In casa nerazzurra il morale non è dei migliori. Il pareggio contro il Bologna, per le modalità attraverso le quali è arrivato, visto che l’Inter, nei primi quindici minuti, era in vantaggio per 2-0. Un punto che sa più di sconfitta e adesso, dopo un inizio di stagione ricco di elogi per la rosa nel complesso e per i singoli, adesso sa proprio di sconfitta.

Infatti, gli uomini di Simone Inzaghi, hanno già perso 5 punti contro squadre medio-piccole. Quei punti che, per vincere uno scudetto, non vanno mai persi e lo stesso tecnico nerazzurro, definendoli “sanguinosi” dopo la partita, lo ha sottolineato. Insomma, sembra proprio che gli elogi fatti per l’inizio di stagione e le partite in Champions League, abbiano fatto perdere un po’ di umiltà alla squadra nerazzurra.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, l’effetto contrario è accaduto il Milan. In tale frangente è stato bravissimo Pioli a non far perdere contatto alla squadra e a fare in modo che il 5-1 subito nel derby sia stato l’unico risultato mancato da parte dei rossoneri. Cosa che, come detto, non è accaduta all’Inter. Dopo la sosta, il calendario, sarà molto complesso per entrambe. Il Milan dovrà affrontare la Juventus – altra concorrente che si è rifatta sotto per lo scudetto – e il Napoli. I nerazzurri, invece, se la vedranno contro il Torino e poi contro Roma e Atalanta.

Insomma, l’Inter deve guardare sicuramente avanti, ma visto il vizietto di perdere punti contro squadre più deboli sulla carta, deve anche guardarsi alle spalle – anche se ancora siamo ad inizio stagione.