Inter, alla scoperta di Bensebaini: fisicità e gol per Inzaghi

Inter, potrebbe essere Ramy Bensebaini l’erede di Ivan Perisic per la fascia sinistra. I nerazzurri sarebbero al lavoro con il Borussia M’Gladbach per portarlo a Milano già durante questa finestra di mercato.

L’algerino del Borussia Monchengladbach, che in queste settimane sarà impegnato in Coppa d'Africa con la sua nazionale, ha una valutazione di 20 milioni di euro e l’Inter starebbe provando ad abbassare le pretese prenderlo in prestito con un’eventuale opzione per il riscatto. Esterno fisico, non molto veloce ma che ha spesso dimostrato di essere devastante in fase offensiva. Ottime capacità anche in fase difensiva, dato che ha iniziato la sua carriera da difensore centrale.

Classe 1995 cresciuto calcisticamente in patria con il Paradou; è stato portato per la prima volta in Europa dai belga del Lierse che lo presero in prestito nella stagione 2014/2015, per poi essere girato nuovamente in prestito al Montpellier la stagione successiva. Nel 2016 passa al Rennes a titolo definitivo per 2 milioni di euro. Dopo alcune stagioni in cui non è riuscito ad imporsi, nel 2019 avviene la sua esplosione con il definitivo cambio ruolo da difensore centrale a terzino sinistro. In quella stagione, infatti, è stato uno dei principali protagonisti della Coppa di Francia vinta dal Lille e della Coppa d’Africa vinta dall’Algeria.

Ottime prestazioni che hanno convinto il Borussia M’Gladbach a investire su di lui ben 8 milioni di euro nell’estate successiva. Con il club tedesco si è subito messo in luce con 5 gol e 5 assist alla prima stagione. L’anno dopo ha ulteriormente migliorato i suoi numeri con 7 reti, di cui una segnata proprio ai nerazzurri in Champions League. Anche in questa stagione si sta confermando su alti livelli, finora è già a 4 realizzazioni e 1 assist. Bensebaini può essere considerato, almeno sulla carta, il profilo ideale per sostituire il sempre più possibile partente Ivan Perisic , in scadenza a fine stagione e con la trattativa per il rinnovo in alto mare.