Inter, a gennaio si va sul mercato? Marotta punta un attaccante, ma ci vuole un fattore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/10/2023

Inter, a gennaio si può ritornare sul mercato. In casa nerazzurra, in questo momento, ci si gode il momento positivo della squadra. Infatti, dopo la bella vittoria contro la Salernitana, è arrivata anche la prima in Champions League contro il Benfica. Una partita in cui i nerazzurri, specie nel secondo tempo, hanno giocato un calcio eccezionale, potendo anche segnare più gol.

Ma domenica è già ora di campionato, con la sfida complicatissima contro il Bologna dell’ex Thiago Motta. Proprio per questo, Simone Inzaghi, dovrà preparare al meglio al partita contro una squadra che sa come battere i nerazzurri e che nelle ultime due stagioni lo ha fatto spesso e volentieri. Dovranno essere fatte delle scelte, specie per quanto riguarda l’attacco, dove il tecnico ha solo tre uomini a sua disposizione.

Proprio per questo, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, i nerazzurri potrebbero ricorrere al mercato di gennaio. Marotta, infatti, non ha mai abbandonato i radar su un giocatore come Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano del Porto è in scadenza di contratto il prossimo giugno e non rinnoverà il suo rapporto. Marotta proverà a imbastire una trattativa cercando il massimo dello sconto, ma non sarà semplice.

Trattare con la dirigenza dei Dragoes non è mai una cosa semplice. Infatti, il presidente Pinto da Costa chiede una cifra elevata pari a 25 milioni di euro. Troppi per un giocatore a scadenza. Se il prezzo scenderà, allora se ne potrà parlare.