Inter, i nuovi fanno sognare: c’è un dato inequivocabile sui nuovi acquisti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/10/2023

Inter, i nuovi arrivati fanno sognare. Un’Inter che nella notte europea contro il Benfica ha dimostrato di essere in palla e di avere le stesse vibrazioni del campionato anche in Champions League. Una partita giocata alla perfezione quella di ieri sera e che ha portato i primi tre punti nel girone. Simone Inzaghi può ritenersi sicuramente soddisfatto e può guardare con fiducia al futuro.

Fiducia che, ulteriormente, viene avvalorata dal fatto che i nuovi arrivati si sono rivelati decisivi, specie nella fase gol della squadra. Infatti, dei 21 gol stagionali firmati dalla squadra nerazzurra, 14 – tra gol e assist – hanno la firma dei nuovi acquisti. Escluso Sommer, per ovvi motivi, e Pavard, che ha dato un enorme contributo in fase difensiva, il resto ha messo a reperto solo eventi positivi per la squadra.

Si pensi ai due esterni Cuadrado e Carlos Augusto, autori di assist contro Fiorentina e Salernitana. Ma anche Thuram, ieri sera decisivo, ma anche contro Fiorentina e Milan. Senza dimenticare Frattesi, che sgomita per trovare una maglia da titolare, ma che ha già fatto sentire il proprio peso con il gol nel derby contro il Milan e l’assist importantissimo contro la Real Sociedad. Insomma, Inzaghi può ben sperare. Ma adesso c’è da affrontare una bestia nera come il Bologna che soprattutto nelle ultime due stagioni sa benissimo come battere l’Inter.