Inter-Bologna, un titolare rossoblù salta la sfida: altri due in dubbio per sabato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/10/2023

Inter-Bologna, Motta perde un titolare. Dopo la bella vittoria in Champions League contro i Benfica, la squadra nerazzurra si prepara subito per scendere in campo in campionato. Gli uomini di Inzaghi, infatti, prima di un’altra sosta per le nazionali, se la dovranno vedere contro la bestia nera degli ultimi anni, ovvero il Bologna.

La squadra dell’ex Thiago Motta, infatti, nelle ultime due stagione, è stata capace di sconfiggere la squadra nerazzurra in partite molto importanti. Due anni fa, infatti, la sconfitta costò uno scudetto a Lautaro e compagni. L’anno scorso, la sconfitta mise in crisi le possibilità di qualificarsi in Champions League.

Dunque, servirà la massima cura ai dettagli e la massima concentrazione per una squadra che sa come battere l’Inter, in una partita che si preannuncia complicatissima, specie dopo le fatiche europee. Intanto, sul sito della squadra emiliana, arrivano notizie dal centro sportivo di Casteldebole. Thiago Motta dovrà rinunciare ad uno dei suoi titolari, mentre altri due giocatori sono in dubbio per la sfida di sabato.

Ecco quanto riportato dal sito del Bologna: “La preparazione a Inter-Bologna continua a Casteldebole: oggi la squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica con partitella al termine. Terapie per Jhon Lucumi e Stefan Posch. In seguito ad un risentimento accusato nel corso della partita con l’Empoli, Victor Kristiansen è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di 3 settimane”.