Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Milan-Inter, match in programma alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza e valido per la ventitreesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Sergio Conceiçao e Simone Inzaghi.

Un Derby ad altissima tensione che può valere tantissimo per entrambe le squadre. Terzo incrocio stagionale tra i rossoneri e i nerazzurri, con il Milan che ha vinto i due precedenti in campionato e nella finale di Supercoppa Italiana. L’Inter cerca riscatto e cerca punti fondamentali nella corsa Scudetto per mettere pressione alla capolista Napoli, il Milan cerca continuità in campionato per rilanciarsi in ottica quarto posto in classifica.

Milan-Inter, le formazioni ufficiali del match: nerazzurri coi titolarissimi, torna Calhanoglu. Conceiçao lancia Walker dal 1′

Tra mercato, infortuni e squalifiche Sergio Conceiçao deve fare a meno di qualche elemento importante della sua rosa. Calabria e Morata sono andati via, Thiaw e Gabbia non sono al meglio (anche se convocati) e il titolarissimo Fofana non ci sarà per squalifica. Milan che si schiera col 4-3-3 con Maignan in porta, difesa con Kyler Walker, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez. A centrocampo Bennacer, Reijnders e Musah. In attacco Leao e Pulisic a supporto di Abraham.

Simone Inzaghi non fa calcoli e schiera la formazione di titolarissimi, operando un solo cambio rispetto all’11 visto mercoledì contro il Monaco in Champions League. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Dimarco e Dumfries sugli esterni e con Barella e Mkhitaryan affianco al rientrante Calhanoglu, che prende il posto di Asllani in mediana. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Maignan, Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Musah, Leao, Abraham, Pulisic.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.