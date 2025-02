Milan-Inter, le parole di Inzaghi: “Sappiamo quanto è importante domani”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, match in programma domani sera alle 18:00 e valido per la ventitreesima giornata di campionato.

Tempo di Derby per l’Inter, con la Stracittadina contro il Milan che apre un mese di febbraio pieno di scontri diretti per i nerazzurri e che potrebbero essere decisivi per indirizzare positivamente la stagione in Serie A. Terzo incrocio stagionale contro i rossoneri, che hanno battuto la squadra di Inzaghi nel match d’andata (terminato 1-2) e che hanno trionfato 3-2 nella Finale di Supercoppa Italiana a Riyad. Voglia di rivalsa per l’Inter, che non vuole fare passi falsi e non vuole lasciare scappare via il Napoli in vetta alla classifica.

Milan-Inter, le parole di Simone Inzaghi alla vigilia del Derby: “Domani è importante, conosciamo il loro valore e dovremo essere aggressivi e determinati. Calhanoglu più panchina che titolare. Nemmeno a febbraio potremo riposarci”

“Senz’altro sappiamo tutti cosa rappresenta il Derby. Sarà una partita piena di insidie perchè il Milan è un’ottima squadra con tantissima qualità nei giocatori. Ci vorrà un’ottima Inter e dovremo essere aggressivi e determinati perché per noi sarà una partita molto importante“.

“Chiaramente conosciamo il valore del Milan. Quest’anno i primi due Derby li abbiamo persi. Il primo lo abbiamo meritato di perdere, mentre nella finale di Riyad eravamo in controllo e dovevamo essere più attenti sugli episodi. Dovremo essere più bravi nei momenti decisivi della partita, che ti possono anche girare contro ma sappiamo che nel calcio è anche questo“.

“Per quanto riguarda Calhanoglu e Acerbi ieri si sono allenati in gurppo dopo tanto tempo e hanno lavorato bene. Stanno meglio e anche loro si candidano per poterci dare una mano. Chiaramente quest’anno Calhanoglu ha avuto qualche problema in più. Stiamo cercando di recuperarlo il più in fretta possibile, sapendo che è sempre stato un giocatore che ha saltato pochissime partite. Sappiamo lui cosa rappresenta per noi“.

“Ieri l’ho visto bene, ieri si è allenato nel modo giusto. Ma dovrò valutare, ad oggi ci sono più possibilità che Calhanoglu parta dalla panchian e non da titolare. Ma hao ancora qualche allenamento per valutare tutto e anche gli altri. Abbiamo giocato 16 partite negli ultimi due mesi, praticamente un girone d’andata. Avremo tanti impegni ravvicinati che non ci permetteranno di lavorare nel migliore dei modi visto le tante partite. Ci hanno messo il recupero con la Firoentina e il quarto con la Lazio in Coppa Italia in date un po’ strane“.

“Domani voglio vedere la continuità che abbiamo avuto da agosto. Io i ragazzi posso solo che elogiarli. Abbiamo fatto 50 punti in campionato e in Champions siamo arrivati tra le prime quattro. Abbiamo fatto benissimo, ma da ora comincia un percorso ancora più complicato e dovremo essere bravi a continuare così“.

“Il primo Derby di campionato il Milan ha giocato bene e hanno meritato. In Supercoppa dovevamo essere più bravi a gestire gli episodi visto che eravamo in controllo. Può capitare di sbagliare ma non bisogna scoraggarci e bisogna essere sempre bravi a reagire. Ci stanno i momenti e gli episodi e dobbiamo essere più forti di quello che succede“.

“Purtroppo con il recupero con la Fiorentina messo giovedì, il posticipo di lunedì e la partita di Coppa Italia con la Lazio messa in una data particolare non mi permetteranno di far riposare i giocatori e di lavorare al meglio. Non sapevo che si erano accordati di giocare alla prima data disponibile. I giocatori dovranno allenarsi sempre e non riposarsi. A febbraio pensavamo che essendo arrivati tra le prime 8 in Champions pensavamo di poterci riposare e gestire di più ma non sarà così“.

“Io l’ho detto a più riprese. Gli arbitri possono sbagliare. Mi sono rivisto la partita di Supercoppa Italiana. Su Asllani c’è un fallo di Morata non sanzionato e da lì poi nasce l’azione del loro 2-1. Ma questo è un episodio che può capitare nella gara, ma dovremo essere più forti degli episodi che possono succedere“.

“Per quanto riguarda il campionato ripeto quello che ho detto. In questo momento Napoli, Inter e Atalanta hanno preso un po’ di margine rispetto agli altri. Io mi devo concentrare solo sull’Inter e sulla nostra partita di domani e cercheremo di prepararla nel migliore dei modi“.

“Chiaramante ci sono dei momenti della stagione in cui interpretiamo bene le partite fin da subito e dove la squadra approccia la gara nel modo migliore come la partita di mercoledì. Dobbiamo però dare seguito a queste prestazioni che ci permettono di avere quel rendimento che poi permette di avere risultati importanti“.

“Non mi va di parlare del Milan. Non conosco la loro situazione. Noi dobbiamo continaure così e non mollare e tenere così fino alla fine. É la cosa pi difficile da fare per tenere alto il lviello in tutte le competizioni“.

“Di mercato non ne ho parlato. Oggi vedrò Marotta, Ausilio e Baccin. Ieri sono stato con la squadra a studiare il Milan. Sappiamo che sono andati via Palacios e Buchanan che dovevano giocare di più. Siamo in difficoltà a livello numerico e qualcosa in entrata faremo“.

“Noi sappiamo dell’importanza che ha qeusto Derby per noi. I precedenti non vanno in campo e sappiamo che gli ultimi non ci sono stati a favore. Cercheremo di dare il massimo per domani“.