Milan-Inter: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Milan e Inter si affrontano in una partita importantissima ai fini della classifica, ecco dove vederla in TV , le probabili formazioni e molto altro ancora.

Milan-Inter, dove vederla in TV e in streaming: Sky o DAZN?

Nerazzurri e rossoneri hanno messo in archivio anche l’ultima partita dalle fase a girone unico di Champions League, i primi hanno ottenuto il pass diretto per il turno successivo, i secondi dovranno passare per i playoff. Ora le due squadre sono pronte ad affrontare in una partita fondamentale, ecco dove vederla in TV:

Milan-Inter sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. In alternativa, la si potrà seguire anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW.

Quando e dove si gioca

Milan-Inter, partita valevole per la 23^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 2 febbraio, alle ore 18:00, allo stadio Meazza di San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Milan-Inter

Qualche dubbio per Conceicao che nelle prossime ore potrebbe perdere Morata, futuro sposo del Galatasaray, e che è pronto a confermare il 4-2-3-1. Tra i pali dei rossoneri ci sarà Maignan, davanti a lui, deciso l’esordio di Walker sulla destra, Tomori e Pavlovic formeranno la coppia di centrali e Theo Hernandez partirà sulla sinistra.

In mezzo al campo, Bennacer farà coppia con Musah mentre sulla trequarti, alle spalle di Tammy Abraham unica punta, spazio alla qualità di Pulisic, Reijnders e Leao. Simone Inzaghi risponde con il consueto 3-5-2. Pavard, De Vrij e Bastoni difenderanno Sommer.

Dumfries partirà sulla destra, Dimarco sulla sinistra e Barella e Mkhitaryan saranno gli interni di centrocampo. Da decidere ancora chi sarà il play, Calhanoglu ha recuperato ma per il momento si avvia verso la panchina, più probabile l’impiego di Zielinski. In avanti nessun dubbio, Lautaro farà coppia con Thuram.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1) Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao, Abraham. Allenatore: Conceicao.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

Pronostico di Milan-Inter

L’Inter è una squadra che gode di grande salute, il Milan invece è in difficoltà. Secondo le maggiori agenzie di scommesse, i nerazzurri partono favoriti.