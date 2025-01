Inter, Calhanoglu è pronto per il derby: finalmente torna a disposizione (Photo by Spada/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter sfida il Milan nel derby della 23^ giornata di Serie A e Simone Inzaghi potrà fare affidamento anche su Calhanoglu. Una grande notizia per il tecnico piacentino, ma anche per i tifosi nerazzurri. Partirà dall’inizio? Ecco che cosa filtra e le ultime.

Calhanoglu è pronto per il derby, Inzaghi può sorridere

La Supercoppa è stata davvero poco clemente con Hakan Calhanoglu, che in quella competizione ha subito un infortunio che ha rilasciato strascichi fino a oggi. Il play turco è stato costretto a saltare molte partite e il susseguirsi di guai fisici ha creato molta preoccupazione tra i nerazzurri.

Il destino però a volte è strano e come a chiudere un cerchio lo farà tornare a disposizione di Simone Inzaghi nella sfida con il Milan, la sua ex squadra. Il centrocampista si è allenato con i compagni e ha dimostrato una buona condizione fisica, non ha però chiaramente una partita intera nelle gambe e va dunque gestito.

Gli impegni sono tanti ed è meglio non rischiare, anche perché le alternative non mancano al tecnico piacentino. Ecco che quindi sembra probabile una sua iniziale panchina, per entrare in campo a gara in corso se sarà necessario. Al suo posto potrebbe partire uno tra Zielinski e Asllani, con il primo in vantaggio sul secondo.

Anche Acerbi è pronto al rientro

Non arrivano buone notizie solamente da Calhanoglu, infatti, anche Acerbi si è allenato con i compagni ed è pronto al rientro. Troverà la convocazione nel derby, ma anch’egli partirà dalla panchina. Pochi dubbi sul suo sostituto, al suo posto ci sarà De Vrij con Pavard e Bastoni al suo fianco.

Questi due recuperi fanno davvero ben sperare per il proseguo di stagione, l’Inter è in corsa su tutte le competizioni e l’obiettivo è quello di vincerle.