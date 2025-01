L'Inter spera di recuperare Calhanoglu per il derby: le sue condizioni (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter si gode la bella vittoria ottenuta in Champions League, ma deve al contempo pensare alla prossima giornata di Serie A in cui affronterà il Milan di Conceicao. Simone Inzaghi spera di poter contare su più effettivi possibili, ma continua a fare i conti con l’infortunio di Calhanoglu. Il turco parteciperà al derby della Madonnina? Ecco che cosa filtra e le ultime notizie.

Inter, Calhanoglu a rischio anche nel derby

È stato sicuramente un dolce risveglio quello di Simone Inzaghi che grazie alla vittoria di ieri sera, ottenuta contro il Monaco, ha regalato alla sua Inter la qualificazione al turno successivo di Champions senza passare per i playoff. Non c’è però molto tempo per esultare, dato che nella prossima giornata di Serie A, la 23^, i nerazzurri affronteranno il Milan nel derby della Madonnina.

Un’altra partita molto complicata in cui non si dovrà cedere a cali di concentrazione, per questo motivo spera di poter contare su tutti i suoi uomini migliori. Da ormai inizio gennaio Calhanoglu è fermo ai box, alle prese con un infortunio che non gli consente di essere al 100%.

Ha dovuto saltare la partita con il Monaco e la speranza era quella di averlo a disposizione nella sfida contro la sua ex squadra, ma per il momento non vi è certezza. Anzi, a dirla tutta, le sensazioni non sono per nulla positive, se lo staff medico non notasse particolari miglioramenti nei prossimi giorni, allora guarderà i suoi compagni dalla tribuna.

Chi lo sostituirà nel derby

Se l’assenza di Calhanoglu venisse confermata, partirebbe come di consueto il toto nomi per il sostituto. Le alternative sono sempre le stesse, ovvero Asllani e Zielinski e al momento il primo è ancora in vantaggio sul secondo. Il giovane play albanese è in crescita e sta dando buone garanzie, il polacco potrebbe entrare a partita in corso.