Inter-Monaco 3-0, la tripletta di Lautaro vale gli ottavi di Champions

L’Inter vince 3-0 contro il Monaco nell’ottava e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025 e si qualifica direttamente agli ottavi di finale della competizione. Partita straordinaria dei nerazzurri, che dominano dall’inizio alla fine contro la formazione francese e staccano il pass come una delle migliori otto della classifica. Decisiva l’incredibile tripletta di Lautaro Martinez. Nerazzurri che chiudono al quarto posto nella classifica generale con 19 punti.

Missione compiuta per l’Inter. I nerazzurri vincono nettamente contro il Monaco a San Siro e si qualificano agli ottavi di finale da Champions League. Niente calcoli per gli uomini di Simone Inzaghi, a cui bastava un punto per passare. l’Inter invece sfodera una prestazione convincente e di alto livello, chiudendo alla grande la prima fase di Champions League e col quarto posto finale nella classifica con 19 punti e frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta.

Inter-Monaco 3-0, straordinario tris di Lautaro e ottavi di finale di Champions. I nerazzurri schiantano i monegaschi a San Siro e sono nella top 8 d’Europa

Subito svolta della partita dopo due minuti, con l’Inter che guadagna un calcio di rigore. Recupero alto di de Vrij, con l’olandese che anticipa un lancio lungo del Monaco e manda la palla verso l’attacco. Lautaro appoggia per Thuram, che scappa in velocità a Zakaria e lo stende in area. Dagli 11 metri va Lautaro Martinez: tiro centrale del Toro che batte Majecki per l’1-0 nerazzurro.

Nerazzurri che partono forte e provano a premere sul Monaco e aumentare il vantaggio grazie ad un ritmo e da un palleggio ad alta velocità. Inter che palleggia di più, ma la formazione di Inzaghi deve stare attenta alle ripartenze rapide della squadra monegasca, che in fase d’attacco dispone di elementi veloci e tecnici. Altro colpo di scena del match al 12′. Thuram ha spazio e avanza verso l’area avversaria, il francese dribbla Mawissa che butta giù l’attaccante nerazzurro da ultimo uomo e viene sanzionato con il cartellino rosso, che lascia il Monaco in dieci. Sulla successiva punizione Dimarco sfiora l’incrocio con la palla deviata da Majecki.

Inter però arrembante e che al 16′ raddoppia. Azione insistita dei nerazzurri, con Barella che imbuca per Lautaro Martinez: sinistro al volo murato dalla difesa monegasca, l’Inter però continua con la alla che torna a Barella che di prima serve ancora Lautaro. Destro rasoterra che trafigge Majecki per il 2-0. Doppietta dell’attaccante argentino. Francesi in difficoltà, con Hutter che opera un cambio al minuto 19. Fuori il talentino offensivo Akliouche e dentro il difensore Caio Henrique. Minuto 22 occasione enorme per il 3-0. Passaggio di prima fantastico di Thuram che serve in area Dimarco: destro a giro a botta sicura che scheggia la traversa. Un grande primo tempo da parte dei nerazzurri si chiude sul 2-0 con la doppia firma di Lautaro Martinez.

Dominio anche nella ripresa. Lautaro sigilla col terzo gol

Nerazzurri che continuano a creare gioco anche nella ripresa e al 52′ sfiora il tris. Azione corale dell’Inter con una rete di passaggi, Lautaro imbuca di prima per l’inserimento in area di Pavard che col destro viene murato da Majecki. All’ora di gioco triplo cambio per l’Inter: fuori Barella, Bastoni e Thuram e dentro Frattesi, Carlos Augusto, e Arnautovic. Inter in totale controllo e che al 67′ trova il 3-0. Mkhitaryan penetra in area e calcia in porta, parata di Majecki che però non può nulla sul tap-in di Lautaro Martinez che firma la sua prima tripletta in Champions League.

Minuto 72 e Lautaro sfiora anche il poker. Cross radente sulla destra di Dumfries: Il Toro ci arriva in scivolata e manda la palla di pochissimo fuori a centro area. Ultimi cambi in casa nerazzurra con gli ingressi di Darmian e De Pieri al posto di Dumfries e Lautaro Martinez. Minuti finali dove c’è da segnalare la doppia grande occasione di Arnautovic, che da ottima posizione non riesce a segnare prima col mancino e poi di testa. Finisce così. L’Inter domina e batte 3-0 il Monaco e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League.