Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Monaco, match in programma alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza e valido per l’ottava e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Adolf Hutter.

L’Inter vede il traguardo degli ottavi di finale di Champions League e i nerazzurri devono compiere un ultimo sforzo per centrare la top 8 della classifica generale. Basta un pareggio contro il Monaco per evitare i play off di febbraio e restare tra le prime otto posizionate chhe vanno direttamente alla fase successiva. Partita da non sottovalutare contro la squadra francese, in piena corsa per un posto agli ottavi di finale.

Inter-Monaco, le formazioni ufficiali del match: Inzaghi va coi titolarissimi, in attacco ci sono Lautaro e Thuram. Taremi non recupera

Rispetto alle indicrezioni degli ultimi giorni, Simone Inzaghi non farà turnover per questa delicata e fondamentale sfida europea e al netto di alcune assenze pesanti come quella di Acerbi, Calhanoglu, il fuori lista Correa e a cui si è aggiunto il forfait dell’ultimo minuto di Mehdi Taremi che non ha recuperato da un affaticamento agli addominali, la squadra andrà con la formazione migliore. Nerazzurri col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Pavard. A centrocampo Dimarco e Dumfries saranno gli esterni, mentre in mediana Barella e Mkhitaryan affiancheranno Asllani. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Il Monaco risponde con il 4-2-3-1 con Majecki in porta, in difesa Vanderson, Kehrer, Salisu e Mawissa. In mediana Camara e Zakaria, mentre in attacco Akliouche, Golovin e Minamino a supporto di Embolo.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

MONACO (4-2-3-1): Majecki, Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa, Camara, Zakaria, Akliouche, Golovin, Minamino, Embolo.