Mancano poche ore e poi i nerazzurri chiuderanno la prima fase di Champions League. L’Inter affronta il Monaco in una partita molto importante, ecco le ultime sulle formazioni delle due squadre e le scelte dei due tecnici.

Inter-Monaco, le ultime sulle formazioni: chi gioca?

Simone Inzaghi ha ormai sciolto anche gli ultimi dubbi di formazione e ha deciso come schierare la sua Inter contro il Monaco. Nessun turnover massiccio in vista del derby di Serie A con il Milan, ma solo qualche piccolo accorgimento per preservare le energie.

In porta non ci saranno ovviamente novità, Sommer scenderà regolarmente in campo dall’inizio e avrà il compito di dare sicurezza alla squadra. In difesa, Pavard partirà dal primo minuto come braccetto di destra, mentre a sinistra il posto rimane ben saldo tra le mani di Bastoni.

Novità invece per quanto riguarda la posizione di centrale, De Vrij finisce in panchina per recuperare un po’ di forma fisica, al suo posto scalda i motori Bisseck, finalmente tornato a pieno regime. Sulla destra Dumfries ha vinto il ballottaggio con Darmian, difficile non schierarlo considerato il suo stato di forma, mentre a sinistra confermato Dimarco.

In mezzo al campo, Frattesi partirà nuovamente dal primo minuto al posto di Barella, nonostante le voci di mercato che lo vedono vicino alla Roma. Asllani siederà in cabina di regia, Mkhitaryan completerà il reparto. In avanti Lautaro Martinez, tornato a essere un cecchino infallibile, cercherà nuovamente di trovare il gol. Al suo fianco, Thuram si siederà in panchina, al suo posto Arnautovic sembra aver vinto il ballottaggio con Taremi.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: S. Inzaghi.

Inter-Monaco, la formazione dei francesi

PROBABILE FORMAZIONE MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Ben Seghit; Embolo. Allenatore: Hutter.