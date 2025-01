Inter-Monaco, Bisseck dal primo minuto e Thuram in panchina: le ultime (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)-interdipendenza.net

Simone Inzaghi sta sciogliendo anche gli ultimi dubbi di formazione e si prepara per la prossima sfida di Champions. L’Inter sfiderà il Monaco e non vuole fare calcoli, come sempre punterà alla vittoria. Superare il turno sarebbe fondamentale, non solo in termini di ranking e prestigio ma anche economicamente. Ecco che quindi non ci sarà alcun turnover massiccio in vista del derby di Serie A.

Inter-Monaco: dentro Bisseck, fuori De Vrij

Sarà una giornata importantissima quella di domani per l’Inter, che in serata affronterà il Monaco con l’obiettivo di conquistare il primo obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione tra le prime otto della classifica. Scongiurare i play-off sarebbe importantissimo visto quanto è ricco il calendario, lo sa bene Simone Inzaghi che dunque non vuole correre alcun rischio.

Arrivano informazioni importanti dall’allenamento odierno, Sommer sarà ovviamente confermato in porta, ma le principali novità ci saranno davanti di lui. Pavard dovrebbe partire dall’inizio, così come Bastoni, mentre De Vrij potrebbe finire in panchina in favore di Bisseck.

Il tedesco ha bisogno di mettere minuti sulle gambe e considerando che Acerbi non dà garanzie è importante trovare un sostituto all’olandese. Sulle corsie, invece, ancora fiducia a un Dumfries in splendida forma e a Dimarco dall’altra parte. Calhanoglu è infortunato, al suo posto dovrebbe partire Asllani e Frattesi dovrebbe rilevare nuovamente Barella. Chiuderà il reparto Mkhitaryan, sempre insostituibile.

Thuram verso il riposo, chi gioca al suo posto

Simone Inzaghi ha recuperato i gol di Lautaro Martinez, l’argentino è in splendida forma e questo consente al tecnico piacentino di far riposare con più serenità Thuram. Il francese dovrebbe sedersi in panchina, al suo posto scalpita Arnautovic ma con buona probabilità partirà Taremi. L’ex Porto oggi ha accusato un dolore addominale, ma domani sarà regolarmente convocato e dovrebbe trovare la titolarità.