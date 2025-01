Calhanoglu out nel derby? Inzaghi spera di recuperarlo: cosa filtra (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)-interdipendenza.net

Calhanoglu continua a fare i conti con l’infortunio, sarà costretto a saltare la partita di Champions con il Monaco mentre non c’è nessuna certezza a proposito del derby. La speranza di Simone Inzaghi è quella di recuperarlo, ma lo staff medico farà le dovute valutazioni nel corso dei prossimi giorni.

Infortunio Calhanoglu, salta il Monaco

Sono giorni molto impegnativi per l’Inter di Simone Inzaghi che archiviato il capitolo Lecce e 22^ giornata di Serie A è già concentrata alle prossime partite. La prima, in ordine di tempo, sarà quella in Champions League contro il Monaco, momento in cui potrebbe ottenere il tanto agognato pass per il turno successivo.

La testa andrà successivamente al derby di Milano e alla partita con i rossoneri e anche in quell’occasione sarà fondamentale conquistare i tre punti per rimanere attaccati al Napoli. Insomma, siamo giunti alla fase clou di stagione e non ci si possono permettere passi falsi.

Anche per questo l’Inter sperava di poter contare su Calhanoglu, ma nella sfida con i transalpini il turco sarà ancora fermo ai box. Non ha ancora recuperato dall’infortunio e sicuramente non è al 100%. Meglio dunque non rischiare e continuare a puntare sui suoi sostituiti, che in fin dei conti stanno dando buone garanzie.

Il dubbio nel derby e il sostituto

Se per la Champions l’esclusione di Calhanoglu è certa, per il derby la situazione è ancora in stallo. Si deve capire come proseguirà il suo decorso nei prossimi giorni e solo successivamente lo staff medico prenderà una decisione. Per lui è una partita speciale, dato che è un ex, ma anche in quel caso vigerà la cautela.

Difficilmente partirà dall’inizio, di conseguenza la cabina di regia, almeno inizialmente, sarà in mano a uno tra Asllani e Zielinski.