Infortunio Barella: ecco come sta il nerazzurro e le sue condizioni

Nicolò Barella ha subito un infortunio durante Lecce-Inter della 22^ giornata. Un problema al ginocchio che ha spaventato tutti e ora c’è interesse a proposito delle sue condizioni. Ecco come sta il centrocampista nerazzurro e che cosa filtra.

Infortunio Barella, le sue condizioni

Lecce-Inter è stata una partita veramente ben disputata dai nerazzurri, i quali sono riusciti a ottenere una vittoria per 4-0 tenendo il passo del Napoli capolista. Una giornata felice quindi per Simone Inzaghi, macchiata parzialmente dall’infortunio di Barella.

Il centrocampista sardo, dopo uno scontro con Patrick Dorgu, si è accasciato a terra a causa di una forte botta al ginocchio. C’è stata subito preoccupazione per le sue condizioni, dato che il sardo avvertiva molto dolore e che inizialmente è uscito anche dal campo.

Per non lasciare la sua squadra in 10, però, ha deciso di stringere i denti ed è rientrato, seppur zoppicante. Alla fine ha concluso la partita e al termine della sfida del Via del Mare Simone Inzaghi ha parlato di lui: “Non c’è allarmismo. Ha preso una bella botta, ma non sembra che ci siano problemi”.

Insomma, dopo un iniziale momento di apprensione l’allarme sembra essere rientrato, anche se le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno.

Barella escluso con il Monaco? Cosa filtra

Archiviato il capitolo Lecce, l’Inter torna a pensare alla Champions League e alla prossima partita con il Monaco. I nerazzurri vogliono vincere, certo, ma al contempo devono fare i conti con un calendario molto fitto. Ecco che quindi non è scontato che Barella parta dal primo minuto, anche se in questo momento sembra in vantaggio su Frattesi.

Ad ogni modo, potrebbe trovare un po’ di riposo con l’obiettivo di recuperare per le prossime sfide. Stiamo entrando nella fase clou di questa stagione ed è importante preservare le condizioni fisiche di tutti.