Inter, con questo Lautaro si può sognare in grande: è tornato il Toro (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)-interdipendenza.net

Nel corso dei mesi si è spesso parlato di Lautaro Martinez e della sua poca prolificità in questa stagione. A volte è stato criticato, anche ingiustamente, mentre altre è stato esaltato per tutto il lavoro fatto per i compagni. Insomma, l’argentino ha spesso fatto parlare di sé, ma alla fine ha dato le sue risposte direttamente in campo. Nelle ultime settimane è tornato il bomber cinico ammirato nella scorsa stagione e Simone Inzaghi sa ora di poter contare sul suo fiore all’occhiello.

Lautaro ritrova i gol, l’Inter il suo bomber

Sono giorni intensi per l’Inter di Simone Inzaghi che tra campionato, calciomercato e Champions deve riuscire a rimanere concentrata. La netta vittoria sul Lecce della 22^ giornata di Serie A è stata utile per mantenere la scia del Napoli capolista, ma ha anche fornito risposte importanti su qualche giocatore.

Tra questi, c’è sicuramente Lautaro Martinez, che si è dimostrato nuovamente un bomber implacabile. Se per diverse settimane le reti sono arrivate da Thuram e dagli altri compagni, ora i nerazzurri possono nuovamente contare sul suo cinismo.

Questa è un’ottima notizia, perché essendo ancora in corsa su tutti i fronti c’è bisogno di tutte le armi a disposizione. L’argentino è tornato a splendere proprio ora che ci si accinge a entrare nella fase clou della stagione, l’Inter può stare tranquilla e ambire a vette altissime.

Inter, nel mirino il Monaco e la qualificazione

Mercoledì l’Inter può raggiungere il primo obiettivo stagionale, ovvero superare la prima fase in Champions League approdando al turno successivo. I meneghini affronteranno il Monaco, squadra temibile che sta facendo molto bene, ma sanno che potranno contare sulle abilità di Lautaro.

L’argentino e Thuram hanno tutte le carte in regola per scalfire la retroguardia avversaria, ma saranno come di consueto aiutati dalla vena realizzativa dei compagni.