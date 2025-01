Inter-Monaco: dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter affronta il Monaco in una partita importantissima che può regalare agli uomini d’Inzaghi la qualificazione tra le prime otto, ecco dove vederla in TV e tutte le informazioni utili.

Inter-Monaco, dove vederla in TV e in streaming

I nerazzurri hanno un chiaro obiettivo in mente: vincere per togliere ogni dubbio e qualsivoglia calcolo per la qualificazione tra le prime otto della classifica di Champions League. Per questo motivo al Meazza daranno il 100% per uscire dal campo con i tre punti e tenteranno di mettere in scena una prestazione importante.

Inter-Monaco sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, la si potrà seguire in streaming scaricando l’applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile.

Quando e dove si gioca

Inter-Monaco andrà in scena mercoledì 29 gennaio, alle ore 21:00, allo stadio Meazza a San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Inter-Monaco

Nessun turnover per Simone Inzaghi che schiererà la sua Inter con il consueto 3-5-2. In porta ci sarà Sommer, il quale sarà difeso da Pavard, De Vrij e Bastoni. Sulla destra spazio alla corsa di un Dumfries in splendida forma, sulla sinistra torna Dimarco.

In mezzo al campo, Asllani sarà affiancato da Barella e Mkhitaryan, panchina per Frattesi. In avanti, Lautaro farà coppia con Thuram. Il Monaco risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali dei transalpini ci sarà Majecki, davanti a lui, partiranno Vanderson, Singo, Kehrer e Mawissa Elebi. In mezzo al campo, Zakaria farà coppia con Camara. Sulla trequarti, alle spalle di Embolo unica punta, spazio alla qualità di ben Seghir, Minamino e Akliouche.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco. Thuram, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

Probabile formazione Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa Elebri; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo. Allenatore: Hutter.

Il pronostico di Inter-Monaco

L’Inter si è dimostrata una corazzata fino a qui, anche in Europa. Inoltre, avrà il vantaggio di giocare in casa. Secondo le maggiori agenzie di scommesse, gli uomini di Simone Inzaghi partono favoriti.