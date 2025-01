Inter, Frattesi: la Roma prepara la contropartita tecnica

L’Inter pensa al calciomercato e a tenere banco è soprattutto la situazione legata a Frattesi, sempre cercato dalla Roma. Il centrocampista chiede più spazio e vuole giocare di più, motivo per cui si lavora per trovare una nuova sistemazione. I nerazzurri, però, non fanno sconti e quindi i giallorossi devono trovare la formula giusta per assicurarselo.

Mercato Inter, Frattesi: la Roma pensa alla contropartita

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato invernale, ma c’è ancora tempo per mettere a segno gli ultimi colpi. La Roma sta lavorando in quest’ottica con l’obiettivo di portare nella Capitale Frattesi, giocatore scontento che sarebbe ben lieto di accasarsi altrove, com’è ormai noto a tutti.

I nerazzurri, però, non vorrebbero cederlo e potrebbero farlo solo a fronte di un’offerta irrinunciabile, ovvero 45 milioni di euro. Una cifra importante che a metà stagione in pochi possono raggiungere, per questo motivo i giallorossi stanno cercando le formule alternative.

Consapevole che all’Inter piace Zalewski, l’idea sarebbe quella d’inserirlo all’interno della trattativa, con l’obiettivo di abbassare il prezzo di partenza e di avvicinarsi alla cifra richiesta. Non c’è ancora un’offerta ufficiale, che potrebbe però arrivare prima che il mercato chiuda i battenti. In alternativa se ne riparlerà a giugno, quando la partenza del centrocampista sarà tutt’altro che improbabile.

Frattesi titolare con il Lecce: le ultime

Non c’è però solo il calciomercato nella testa dell’Inter. I nerazzurri sono impegnati in tante partite e la prossima è quella contro il Lecce di Giampaolo. In questo turno Simone Inzaghi potrebbe optare per il turnover ed ecco che Frattesi potrebbe giovarne.

Un segnale della dirigenza al giocatore? Forse. Una questione di necessità? Più probabile, dato che andrebbe a far riposare Barella in vista della prossima sfida di Champions con il Monaco. Insomma, il calendario è molto fitto e tutti trovano spazio, ma basterà questo ruolo del comprimario a Frattesi?