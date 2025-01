Calciomercato Inter, il sogno è Nico Paz: Zanetti è l'arma in più (Photo by Antonio Saia/LaPresse)-interdipendenza.net

Durante il prossimo giugno l’Inter apporterà molti cambiamenti nella rosa di Simone Inzaghi attraverso il calciomercato. Qualcuno potrebbe partire, qualcun altro arriverà e il sogno rimane sempre e solo uno: Nico Paz. Sul centrocampista offensivo del Como, però, c’è molta concorrenza e quindi si deve sfruttare ogni arma a propria disposizione.

Calciomercato Inter, Nico Paz è l’obiettivo numero uno: le ultime

Ci sono alcuni giocatori che in questa Serie A stanno stregando i tifosi e gli addetti ai lavori. Partiti come oggetti misteriosi, giovani promesse con tutto da dimostrare e che ora invece hanno molto mercato. Tra questi, uno dei più luminosi è Nico Paz, centrocampista offensivo del Como arrivato dal Real Madrid.

I Blancos avrebbero anche il diritto di recompra che potrebbero esercitare in estate, ma la dirigenza lariana sta lavorando in tal senso per eliminarla. Come potrebbe farlo? Offrendo alla società spagnola una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, nella speranza che questa accetti e successivamente creando attorno al giocatore una rosa di altissimo livello.

Nel mentre, però, deve prestare attenzione anche alle altre pretendenti e soprattutto all’Inter, la squadra più in vantaggio per assicurarsi la giovane stellina. I meneghini hanno intavolato i dialoghi per primi e godono del bel rapporto tra Zanetti e il papà di Nico Paz, insomma, ci sono i presupposti per un passaggio al Meazza.

Inter, per Nico Paz c’è tanta concorrenza

Il lavoro di Marotta e Ausilio non finisce mai, con la testa saranno entrambi alla prossima sfida di Champions, ma parte dell’attenzione verrà destinata al calciomercato. Su Nico Paz non ci sono solamente i nerazzurri, ma anche lo stesso Real Madrid sta pensando di riportarlo al Bernabeu senza contare la Premier League. L’Arsenal ha già inviato qualche emissario per visionarlo da vicino, quindi attenzione anche alle squadre inglesi.