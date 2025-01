Inter-Monaco, le parole di Inzaghi: “Ci manca un ultimo passo”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monaco, in programma domani sera alle 21:00 a San Siro e valido per l’ottava e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025.

Ancora un passo verso uno degli obiettivi stagionali. All’Inter manca un solo punto per ottenere la matematica qualificazione agli ottavi di finale della nuova Champions League, con i nerazzurri attualmente quarti in classifica generale a 16 punti e vicinissimi a chiudere come una delle migliori otto. Basta un pareggio (ma una vittoria varebbe tantissimo in termini economici e non solo) per evitarsi un aggiuntivo turno di play off a febbraio che andrebbe ad ingolfare il calendario. Di fronte ai nerazzurri una squadra temibile come il Monaco, con i francesi decimi in classifica a quota 13 punti e in cerca della qualificazione.

Inter-Monaco, le parole di Inzaghi alla vigilia della sfida di Champions League: “Possiamo arrivare tra le prime 8 e non era una cosa scontata. Ho dei dubbi di formazione, in tre non saranno a disposizione”

“Noi non possiamo fare calcoli. Noi sappiamo che abbiamo fatto un ottimo percorso in queste sette partite e ci manca un ultimo passo e vorremmo farlo domani sera. Sapendo che affronteremo un ottimo avversario, che ha fatto 13 punti e che hanno giocatori di ottimo livello dal punto di vista offensivo, e giocano un calcio molto organizzato e con un ottimo allenatore che ho già affrontato. Abbiamo grande rispetto per il Monaco, ma vogliamo fare una grande partita”.

“Devo ancora decidere e riguardare l’allenamento di stamattina. Qualche cosa cambierò come ho sempre fatto. Vedremo domani, ho diversi dubbi. Abbiamo qualche gicoatore come Calhanoglu, Acerbi e Correa che non cni saranno, Taremi ha avuto un piccolo problema a Lecce e speriamo di recuperarlo per domani perché si è allenato a parte in questi due giorni. Devo valutare“.

“Sappiamo il tipo di percorso e le difficoltà che abbiamo avuto negli ultimi tre anni e mezzo. Sapevo che avremmo dovuto lavorare tanto e l’abbiamo fatto. La società non mi ha fatto mai mancare nulla, abbiamo perso giocatori e ne abbiamo acquistati altri. Sappiamo che volavamo arrivare avanti in Champions e ora siamo vicini ad arrivare tra le prime otto, cosa che non era scontata. Abbiamo un ultimo passo da fare, e abbiamo visto che tra le otto possono stare fuori squadre che hanno un fatturato molto più grande rispetto a noi, ma la Champions è così“.

“In questo momento gli attaccanti a disposizione possono giocare tutti assieme tra di loro. Sono tutti complementari. Per quanto riguarda domani sera devo ancora fare delle scelte. Ieri e oggi Taremi non si è allenato, Arnautovic si è allenato bene così come Lautaro e Thuram che hanno recuperato. Domani farò le scelte più opportune e penserò al Monaco e non a quella di domenica“.

“Domani non avremo Calhanoglu Acerbi e Correa. Abbiamo fiducia e stanno lavorando bene, ma vedremo nei prossimi giorni se possono essere recuperabili per domenica“.

“Il campioanato francese è competitivo e fisico. Il Monaco, il Lille e il PSG me le aspettavo protagoniste. Sta facendo bene anche il Brest, che fino a settimana scorsa poteva addirittura qualificarsi già tra le prime otto. Un campionato fisico e con giocatori di grande talento“.

“Io penso che l’Inter abbia fatto queste sette partite di Champions League con una grande concentrazione. Vero che abbiamo segnato meno, ma anche subito pochissimo e im una azione particolare. La squadra è sempre rimasta aggressiva, concentrata e determinata come richiedono le partite di Champions League“.

“Bisseck può fare il centrale e ce lo ha già dimostrato. Lui è un ottimo giocatore che sta crescendo. In questo momento sta giocando da terzo di destra, sappiamo che può farlo ma stiamo aspettando il rientro di Acerbi in quel ruolo, dove abbiamo anche de Vrij. Ma sicuramente può farlo“.

“Sul mercato in questo momento non so cosa dire. So che Palacios potrebbe andare al Monza, lui è un ragazzo in crescita ed è miglorato in questi cinque mesi. Sicuramente ha giocato poco, ma ha tante richieste perché ha potenziale e probabilmente andrà mi prestito. In questo momento però mi concentro sul campo, sapendo che nell’ultimo periodo abbiamo avuto qualche imprevisto di troppo che non mi ha permesso di fare tante rotazioni“.

“Io sono molto tranquillo sull’inchiesta sulle curve. Io ho chiarito nelle sedi opportune tutto quello che dovevo dire e col massimo della tranquillità. Ora parlare di questo non miva, quello che dovevo dire l’ho già detto. Ora penso al campo“.