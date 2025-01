Inter, verso il Venezia in emergenza: la probabile nerazzurra

Domani pomeriggio alle 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo l’Inter affronta il Venezia nel match valido per la ventesima giornata di campionato e che apre il girone di ritorno. Missione riscatto per i nerazzurri dopo la finale di Supercoppa Italiana persa col Milan a Riyad. Ma è emergenza infortuni per Simone Inzaghi.

Dopo il dispendioso e beffardo impegno in Supercoppa Italiana, l’Inter è pronta a tornare a giocarsi le proprie carte in campionato e ripartire all’inseguimento dell’Atalanta e del Napoli. I nerazzurri cercheranno di riprendere il filo dallo 0-3 col Cagliari dello scorso 28 dicembre e vanno alla ricerca di quella che sarebbe la sesta vittoria di fila in Serie A. Di fronte un Venezia in lotta salvezza, ma che viene da 4 punti nelle ultime tre giornate e proverà a fare il colpo contro i nerazzurri.

Inter, le ultime verso il Venezia: cambi obbligati in difesa e in mediana. Tanti tra assenti e non in forma. Torna Thuram dall’inizio, Mkitaryan non ce la fa

L’Inter è al momento terza in classifica a 40 punti ed è a -4 dal primo posto del Napoli, ma i nerazzurri hanno ben due gare da recuperare (mercoledì contro il Bologna e a febbraio contro la Fiorentina) e che quindi possono pensare al sorpasso. Serve però ovviamente vincere e non sbagliare nulla, e soprattutto serve una risposta importante a livello caratteriale dopo la rimonta subita nel Derby di Supercoppa.

Sarà però un Inter in difficoltà e incerottata quella che affronterà il Venezia, con i nerazzurri che devono far fronte a tante assenze. Inter che dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, con il mediano turco alle prese con un’elongiazione all’adduttore destro e che dovrebbe recuperare per la partita contro il Bologna. Out anche Acerbi, che però è sulla via del rientro già dalla prossima settimana e Correa, che ha rimediato un’elongiazione al soleo della gamba sinistra e dovrebbe averne per una settimana. L’altra assenza in difesa è quella di Yann Bisseck: gli esami svolti ieri dal difensore tedesco hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra e starà fermo almeno 20 giorni.

La probabile formazione

Notizie non troppo positive nemmeno da Henrikh Mkhitatryan e Davide Frattesi. Il centrocampista armeno è affaticato e ieri è uscito prima dell’allenamento, e non ci sarà contro il Venezia. Non al massimo nemmeno l’italiano, alle prese con un fastidio al bicipite femorale. Inzaghi quindi con cinque assenti sicuri e uno in bilico, e che dovrà schierare un Inter abbastanza rimaneggiata e che sorride solo per i recuperi di Pavard (non dall’inizio) e soprattutto di Marcus Thuram.

Nerazzurri che dovrebbero schierarsi col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Darmian. A centrocampo Dimarco e Dumfries saranno gli esterni, mentre in mediana scelte sostanzialmente obbligate con Zielinski ed Asllani assieme a Barella. In attacco Lautaro e Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Darmian, Dimarco, Zielinski, Asllani, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.