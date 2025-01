Inter, infortunio Bisseck: le condizioni del giocatore

Avvicinamento abbastanza complicato per i nerazzurri in vista della sfida di domenica contro il Venezia e valida per la ventesima giornata di campionato. Tanti gli indisponibili in casa Inter, che continua a perdere pezzi soprattutto in difesa.

L’Inter mette il focus sulla partita di domenica alle 15:00 contro il Venezia al Penzo ma vede aumentare la lista di infornati per il match contro i veneti. I nerazzurri sono rientrati piuttosto acciaccati dopo l’impegno in Supercoppa Italiana e con alcuni strascichi fisici per giocatori chiave della rosa di Simone Inzaghi.

Inter, infortunio per Bisseck: c’è distrazione muscolare per il tedesco. Stop di almeno tre settimane per lui. Rientro a febbraio?

I nerazurri hanno recuperato Marcus Thuram e Benjamin Pavard per la prossima partita, ma dovranno fare a meno di Hakan Calhanoglu (elongiazione all’adduttore destro), Joaquin Correa (elongiazione al soleo sinistro) e di Francesco Acerbi, col centrale italiano ancora alle prese con il problema di novembre alla coscia destra e che dovrebbe rientrare solo all’inizio della prossima settimana.

L’ultimo forfait in ordine di tempo è quello di Yann Bisseck. Il difensore tedesco è rientrato affaticato e con un sovraccarico muscolare dopo la finale contro il Milan nella Supercoppa Italiana, e nella seduta di ieri si è allenato a parte rispetto ai compagni. Gli esami strumentali effettuati in data odierna hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Uno stop non lieve e che terrà fuori il difensore almeno per tre settimane, anche se il rischio e che possa aumentare ad un mese di fermo. Non una buona notizia per l’Inter, che tra gennaio e febbraio avrà un calendario fitto di impegni importanti.