Verso Venezia-Inter: chi sarà il vice Calhanoglu? Le ultime (Photo by Massimo Paolone/LaPresse).interdipendenza.net

L’Inter affronta il Venezia nella 20^ giornata di Serie A. Sarà una partita fondamentale in cui si devono conquistare i tre punti, ma non sarà semplice soprattutto per via delle pesanti assenze dei nerazzurri. Calhanoglu è sicuramente la defezione più importante, chi ne farà le veci? Ecco le possibilità a disposizione di Simone Inzaghi.

Venezia-Inter, chi sostituirà Calhanoglu? Le possibilità

La 20^ giornata di Serie A sarà fondamentale per la classifica e l’Inter sa che non può permettersi passi falsi. I nerazzurri volano a Venezia a caccia di punti importantissimi per rimanere attaccati a Napoli e Atalanta, cercheranno di sfruttare la grande vena realizzativa del recuperato Thuram, ma dovranno rinunciare ad Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco ha un piccolo problema muscolare, gli esami strumentali non hanno evidenziato niente d’importante ma sarà costretto comunque al forfait. Considerati i tanti impegni sarà preservato in attesa che le sue condizioni migliorino del tutto, nel mentre Inzaghi pensa alle alternative.

La più logica è quella che vede Asllani partire dal primo minuto in cabina di regia, affiancato da Nicolò Barella e Mkhitaryan. La seconda alternativa, invece, prevede l’impiego di Zielinski e un’altra panchina per l’albanese. In questo momento, la prima opzione sembra essere la più quotata, ma le riserve si scioglieranno solamente a ridosso del match.

Le altre novità di formazione

In difesa le scelte sono praticamente obbligate, l’infortunio di Bisseck impone a Inzaghi di schierare Darmian come braccetto di destra accanto a De Vrij e Bastoni. Dumfries confermato sulla destra, mentre a sinistra Carlos Augusto potrebbe dare un po’ di respiro a Dimarco.

Per il resto, regista a parte, non ci sono grandi dubbi, dovrebbero essere confermati tutti i titolari. Anche Correa è fermo ai box, nel caso di un cambio in attacco, Arnautovic e Taremi scalpitano.