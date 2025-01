Thuram recupera, Calhanoglu no: il punto sugli infortunati dell'Inter (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

L’Inter sfida il Venezia nella 20^ giornata di Serie A, ma a tenere banco tra i nerazzurri c’è soprattutto la situazione infortunati. Ecco le condizioni di Thuram, Calhanoglu, Bisseck e gli altri.

Infortunati Inter: Thuram recupera, forfait Calhanoglu

Dopo aver saltato la finale di Supercoppa Italiana e il derby con il Milan, Marcus Thuram ha recuperato completamente dall’infortunio e sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi. Una buonissima notizia per il tecnico piacentino che potrà così schierarlo dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez, riformando una coppia veramente complicata da gestire.

In mezzo al campo la situazione non migliora. Calhanoglu non partirà per la spedizione lagunare, nonostante gli esami non abbiano evidenziato niente di grave le sue condizioni non sono ancora buone, di conseguenza rimarrà a riposo in attesa di recuperare del tutto.

Al suo posto potrebbe partire Asllani, alla ricerca del riscatto, ma non è da escludere l’impiego di Zielinski che ha già ricoperto quella posizione in tempi emergenziali.

Infortunio per Bisseck, nuova tegola per l’Inter

Il reparto che continua a essere maggiormente colpito dagli infortuni rimane la difesa. Pavard ha finalmente recuperato e sarà convocato nella 20^ giornata di Serie A, ma ora si è fermato Bisseck. Nulla di grave per il giovane difensore nerazzurro, ma data la quantità di partite da dover giocare nel prossimo periodo non verrà rischiato.

Al suo posto verrà rispolverato Darmian, mentre al centro della difesa ci sarà De Vrij e sulla sinistra Bastoni. Anche Correa salterà la sfida con il Venezia, al pari di Calhanoglu si è sottoposto agli esami e anche per lui non ci sono problemi rilevanti.

Ciononostante, non verrà convocato con l’obiettivo di trovare la forma migliore. Non sarebbe comunque partito dal primo minuto, dato che è indietro nelle gerarchie, ma è comunque un’altra defezione per Inzaghi.