Altri guai per Inzaghi, Bisseck si ferma per infortunio: le sue condizioni

Non finiscono i problemi per Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino deve fare i conti con l’infortunio di Bisseck che rischia di costringerlo a saltare la prossima giornata di Serie A. Una nuova tegola per l’Inter che ha già dovuto trovare le contromisure per sostituire Pavard e Acerbi nelle ultime settimane e che non dispone della retroguardia completa da diverso tempo.

Infortunio Bisseck, a rischio con il Venezia: le sue condizioni

Il periodo difficile dell’Inter prosegue e non accenna a fermarsi. Dopo i vari stop subiti in seguito alla Supercoppa Italiana, persa contro il Milan e che ora rischia di lasciare strascichi, si aggiunge anche l’infortunio di Bisseck. Il giovane difensore nerazzurro ha accusato un sovraccarico all’adduttore e rischia di dover dare forfait con il Venezia.

Nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto agli esami strumentali, in ogni caso le sue condizioni verranno monitorate con lo scopo di capire la gravità della situazione. Per il momento non si teme nulla di grave, ma difficilmente lo vedremo in campo con i Lagunari. Gli impegni sono tanti e Inzaghi non vuole correre inutili rischi, di conseguenza se verrà schierato è perché sarà al 100%.

Chi gioca al posto di Bisseck

Calhanoglu darà sicuramente forfait, ma a questo punto potrebbe non essere il solo oltre ad Acerbi ovviamente. Inzaghi deve trovare le contromisure per schierare una retroguardia compatta e di sicuro affidamento. Ecco che quindi De Vrij e Bastoni sono sicuri di partire dal primo minuto al centro e sulla sinistra della difesa.

Come braccetto di destra il titolare dovrebbe essere, salvo sorprese, Matteo Darmian. Una posizione che ha già ricoperto con ottimi risultati, di conseguenza Dumfries sarebbe sicuro di partire titolare sulla stessa corsia, mentre a sinistra ci sarà Federico Dimarco.