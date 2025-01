Inter, infortunio Calhanoglu: l’esito degli esami

L’Inter guarda avanti dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana col Milan e si prepara alla sfida di campionato contro il Venezia in programma domenica alle 15:00. Nerazzurri incerottati e con vari indisponibili per la partita contro i veneti.

Da domani l’Inter di Simone Inzaghi inizierà il lavoro verso il match contro il Venezia, prima giornata del girone di ritorno del campionato e prima partita in Serie A nel 2025 per i nerazzurri. Che sono rientrati dall’Arabia Saudita non solo con la delusione della coppa persa, ma anche con alcuni giocatori infortunati e che si sono messi in dubbio per i prossimi impegni.

Inter, infortunio per Calhanoglu: elongiazione alla coscia destra. salta il Venezia, si punta al recupero col Bologna

Una delle perdite più pesanti è stata quella di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato infatti costretto ad uscire alla mezzora del primo tempo della finale contro il Milan a causa di un fastidio muscolare all’adduttore destro. Oggi il mediano nerazzurro ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lieve elongiazione agli adduttori della coscia destra. Non un problema troppo serio e che verrà monitorato giorno per giorno e che però lascia fuori Calhanoglu dalla partita contro il Venezia di domenica.

Parziale buona notizia per il club nerazzurro, che spera di recuperare il titolarissimo per la partita in programma settimana prossima contro il Bologna e valida per il recupero della diciannovesima giornata di campionato (quella non giocata causa impegno in Supercoppa Italiana). Assieme a Calhanoglu contro il Venezia mancheranno anche Joaquin Correa e Francesco Acerbi, mentre saranno recuperati Benjamin Pavard e Marcus Thuram.