Domenica pomeriggio alle 15:00 l’Inter affronta il Venezia al Penzo nel match valido per la ventesima giornata di campionato. Prima partita del 2025 in Serie A per i nerazzurri, che dopo l’impegno in Supercoppa Italiana e l’amara sconfitta in finale col Milan vogliono ripartire all’inseguimento del Napoli capolista. Le probabili formazioni di Venezia-Inter e dove vederla in TV.

Il KO nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan subendo una rimonta da 2-0 fino al decisivo 2-3 rossonero, rischia di aver lasciato qualche strascico mentale in casa Inter. Una cosa che però la formazione di Simone Inzaghi deve cercare di evitare per resettare subito e mettere il focus sulla partita contro il Venezia, prima sfida di campionato del nuovo anno e prima del girone di ritorno.

Venezia-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV: torna Thuram dal 1′ e panchina per Pavard. Asllani al posto di Calhanoglu. Dubbio Oristanio tra i veneti

L’Inter vuole rispondere sul campo alla delusione di Riyad e iniziare l’inseguimento al Napoli primo in classifica e con i nerazzurri al momento terzi a 40 punti, a -4 dalla squadra allenata da Antonio Conte ma con due partite da recuperare (contro Bologna e Fiorentina). Come sempre i giocatori e Inzaghi dovranno essere bravi a gestire le forze e le rotazioni in vista dei tanti impegni ravvicinati che vedranno l’Inter protagonista da qui alla fine del mese e non solo.

Nella gara d’andata il Venezia sfiorò addirittura il colpaccio a San Siro, perdendo solo 1-0 contro i nerazzurri e vedendosi togliere il gol del pari per un fallo di Sverko su Bisseck al minuto 97. La squadra di Eusebio Di Francesco è in un buon momento, con 3 pareggi, 1 vittoria e 1 sola sconfitta nelle ultime cinque di campionato e che hanno in parte migliorato la classifica dei lagunari: penultimi a 14 punti ma che hanno accorciato sulle rivali per la salvezza.

Le probabili formazioni

Sarà un Inter piuttosto incerottata quella che si presenterà al Penzo, a causa sia di precedenti indisponibilità che di nuovi infortuni occorsi durante la Supercoppa Italiana. I nerazzurri dovranno fare a meno soprattutto di Hakan Calhanoglu, con il centrocampista turco che ha rimediato una lieve elongiazione agli adduttori della coscia destra dopo il problema muscolare occorso nella finale contro il Milan. A Venezia non ci sarà, ma si spera nel rientro già per la partita contro il Bologna di mercoledì e recupero della diciannovesima giornata. Out anche Joaquin Correa (elongiazione al soleo sinistro) e Francesco Acerbi, con il difensore italiano che però dovrebbe rientrare in gruppo da lunedì prossimo.

Le buone notizie arrivano soprattutto da Marcus Thuram e Benjamin Pavard. L’attaccante francese ha superato il problema che lo aveva reso indisponibile per il Derby di Supercoppa e tornerà titolare in attacco. Mentre il centrale torna tra i convocati dopo oltre un mese e dopo la distrazione muscolare alla coscia sinistra riemfiata contro il Lipsia a fine novembre. Scelte quasi obbligate per Inzaghi, che andrà a schierare i suoi col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella e Dumfries. In attacco Lautaro Martinez e il già citato Thuram.

Il grosso dubbio per il Venezia è rappresentato dalla presenza o meno di Gaetano Oristanio, con il talento ex Inter che ha rimediato un problema muscolare nell’ultima partita contro l’Empoli. La speranza del club veneto è di averlo almeno per la panchina, mentre restano out Duncan, Crnigoj, Doumbia e Svoboda. Venezia che dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Stankovic in porta, difesa con Altare, Idzes, Sverko e Zampano arretrato come terzino destro. In mediana Nicolussi Caviglia e Ellertson, mentre in attacco Carboni, Busio e Yeboah a supporto di Pohjanpalo.

VENEZIA (4-2-3-1): Stankovic, Altare, Idzes, Sverko, Zampano, Nicolussi Caviglia, Ellertson, Carboni, Busio, Yeboah, Pohjanpalo.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

Dove vederla in TV

La partita Venezia-Inter è in programma domenica 12 gennaio alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, compatibile con tuti i principali device.