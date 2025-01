Inter, verso il Venezia: due recuperati e quattro a parte

L’Inter si prepara alla sfida di campionato contro il Venezia, in programma domenica ale 15:00 al Penzo e valida per la ventesima giornata. Serve il riscatto immediato dopo la delusione Supercoppa, e in casa nerazzurra arrivano parziali buone notizie sul fronte del recupero degli infortunati.

Dopo i due giorni di riposo concessi a seguito del rientro in Italia dopo la sconfitta nel Derby di Riyad nella finale di Supercoppa Italiana, l’Inter oggi è tornata al lavoro in vista del match contro il Venezia, prima sfida di Serie A del 2025 dei nerazzurri e prima giornata del girone di ritorno. Missione degli uomini di Inzaghi è lasciarsi alle spalle la sconfitta nel Derby e riaccendere la lotta Scudetto con Napoli e Atalanta.

Inter, verso la sfida al Venezia: Pavard e Thuram di nuovo in gruppo. A parte Calha, Acerbi e Correa. Bisseck non al top, ma non preoccupa

I nerazzurri sono attualmente terzi in classifica a 40 punti e con un ritardo di quattro dalla capolista Napoli, ma con l’Inter che ha due partite in meno rispetto alla squadra partenopea. Un gennaio carico di impegni importanti tra campionato e Champions, e con un tour de force di partite che deve iniziare al meglio già da domenica e già dalla trasferta in laguna.

Buone notizie dalla seduta odierna di allenamento ad Appiano Gentile: Marcus Thuram e Benjamin Pavard sono totalmente recuperati e hanno svolto l’intero allenamento col gruppo squadra. L’attaccante ha smaltito la lieve elongiazione agli adduttori della coscia sinistra rimediata nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta e che lo ha costretto a non esserci in finale. Rientro atteso anche per il difensore, fermo da più di un mese dopo la distrazione muscolare alla coscia sinistra occorso nella partita di Champions League contro il Lipsia dello scorso 27 novembre.

Qualche acciacco di troppo. Bisseck dovrebbe farcela, poche speranze per Calhanoglu in panchina. Due sicuramente out

Novità invece meno confortanti da altri giocatori, con ben quattro giocatori della rosa che hanno svolto allenamento a parte rispetto ai compagni. Si tratta di Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi, Joaquin Correa e Yann Bisseck.

Il centrocampista turco ha rimediato una elongiazione all’adduttore destro. C’è qualche speranza minima di vederlo almeno in panchina domenica, ma il club non vuole rischiare inutili ricadute. Non ci sarà ma vede il rientro Francesco Acerbi, out da quasi due mesi e dal 23 novembre dalla partita di campionato col Verona. L’attaccante argentino ha subito una elongiazione al soleo sinistro dopo un problema muscolare occorso già a Riyad, niente Venezia ma recupero che avrà tempi brevi. A parte anche Bisseck: il difensore tedesco è rientrato affaticato dall’Arabia Saudita, ma per ora non sono stati rilevati problemi fisici e il centrale classe 2002 dovrebbe essere a disposizione per domenica.