Inter, il rientro di Acerbi slitta ma è vicino

Nella giornata di domani l’Inter tornerà al lavoro in vista del match contro il Venezia in programma domenica pomeriggio alle 15:00 e valido per la ventesima giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi cerca una reazione forte dopo la delusione della Supercoppa Italiana e spera di recuperare alcuni giocatori fermi da tempo per infortunio.

Il primo obiettivo stagionale è sfumato e anche in modo molto doloroso per l’Inter, che ha perso la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan nel Derby e subendo una rimonta da 2-0 a 2-3. Una delusione da cancellare e mettere via al più presto e che serve resettare per il futuro. I nerazzurri sono infatti attesi da un calendario fittissimo nel mese di gennaio tra Serie A e ultimi due turni del nuovo format della Champions League, con 6 partite da disputare nei successivi 18 giorni a partire dalla sfida di domenica in campionato contro il Venezia.

Inter, il rientro di Acerbi è vicino ma il difensore salta anche il Venezia. Speranze per il ritorno dalla prossima settimana

Dopo la pausa forzata e il turno saltato a causa dell’impegno di Supercoppa Italiana, l’Inter torna a focalizzarsi sul campionato dove si trova terza in classifica a 40 punti ma con due partite da recuperare rispetto alla capolista Napoli, avanti di 4 punti. un obiettivo di ridurre le distanze che deve iniziare dalla trasferta di Venezia di domenica, in un match da giocare e approcciare al massimo delle possibilità per evitare sorprese.

Inter che rischia di arrivare un po’ incerottata alla gara contro gli uomini di Eusebio Di Francesco, ma con alcune buone notizie circa i recuperi di Benjamin Pavard e Marcus Thuram. Il difensore francese dovrebbe tornare a disposizione dopo oltre un mese di fermo a causa della distrazione muscolare alla coscia destra rimediata il 27 novembre contro il Lipsia. L’attaccante invece dovrebbe superare senza problemi la lieve elongiazione agli adduttori della coscia sinistra che lo hanno reso indisponibile per la finale contro il Milan.

Acerbi vede il Bologna, ma salta il Venezia. Assieme a lui out Correa e Calhanoglu. Ok de Vrij e Bisseck

Arruolabili anche Stefan de Vrij e Yann Bisseck, con i due difensori usciti acciaccati dal Derby ma senza problemi specifici ma solo con lievi affaticamenti e stanchezza. Sicuramente out Joaquin Correa, Hakan Calhanoglu (nel pomeriggio attesi gli esami del centrocampista) e anche Francesco Acerbi.

il difensore italiano non sarà a disposizione contro il Venezia ed è ormai fuori per infortunio da oltre un mese e mezzo e dall’elongiazione ai flessori della coscia destra rimediata nella partita di campionato contro il Verona dello scorso 23 novembre. Uno stop importante che però sta per avere la sua fine, e con Acerbi che dovrebbe rientrare in gruppo all’inizio della settimana prossima e tornare tra i convocati in vista della partita contro il Bologna di mercoledì 15 gennaio a San Siro e recupero della diciannovesima giornata di campionato.