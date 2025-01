Venezia-Inter, scelto l’arbitro del match

Dopo il rientro da Riyad e dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, l’Inter si rituffa in campionato e verso la sfida contro il Venezia, in programma domenica alle 15:00 al Penzo e valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

Dimenticare la delusione post Supercoppa Italiana, non perdere certezze acquisite e reagire. Questi le basi su cui l’Inter deve ricostuire a partire da domenica contro il Venezia, primo passo verso la seconda parte del campionato e che deve vedere i nerazzurri protagonisti fino alla fine nella lotta Scudetto.

Venezia-Inter, ecco l’arbitro della partita di domenica: sfida affidata a Piccinini. Paterna al VAR

Dopo l’esperienza in Supercoppa Italiana l’Inter ritrova il campionato dove i nerazzurri sono attualmente terzi in classifica a 40 punti e a -4 dalla capolista Napoli ma con ben due partite in meno e da recuperare rispetto ai partenopei. L’inseguimento alla squadra di Antonio Conte parte domenica e dalla partita da non sottovalutare contro il Venezia al Penzo, e coi veneti che nella gara d’andata a San Siro misero in non poca difficoltà la formazione di Inzaghi.

Inter-Venezia si giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle 15:00 ed è stata affidata alla direzione arbitrale di Marco Piccinini, alla settima partita stagionale in Serie A e alla prima con i nerazzurri. Il direttore di gara sarà affiancato dal collega Daniele Paterna al VAR.

Le designazioni arbitrali della ventesima giornata di campionato

LAZIO – COMO Venerdì 10/01 h.20.45

TREMOLADA

TOLFO – TRINCHIERI

IV: ARENA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI PAOLO

EMPOLI – LECCE Sabato 11/01 h.15.00

CHIFFI

IMPERIALE – PRETI

IV: COLLU

VAR: MARINI

AVAR: SOZZA

UDINESE – ATALANTA Sabato 11/01 h.15.00

MARIANI

DEI GIUDICI – CECCON

IV: PERRI

VAR: SERRA

AVAR: GUIDA

TORINO – JUVENTUS Sabato 11/01 h.18.00

FABBRI

ROSSI M. – ROSSI L.

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PATERNA

MILAN – CAGLIARI Sabato 11/01 h.20.45

MARCHETTI

ALASSIO – CIPRESSA

IV: PERENZONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE

GENOA – PARMA h.12.30

COLOMBO

PERROTTI – NIEDDA

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

VENEZIA – INTER h. 15.00

PICCININI

BERTI – VECCHI

IV: FELICIANI

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

BOLOGNA – ROMA h. 18.00

ABISSO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: SOZZA

AVAR: SERRA

NAPOLI – H. VERONA h. 20.45

ZUFFERLI

CECCONI – FONTEMURATO

IV: SACCHI

VAR: GHERSINI

AVAR: MARINI

MONZA – FIORENTINA Lunedì 13/01 h. 20.45

DIONISI

DEL GIOVANE – PAGLIARDINI

IV: MARINELLI

VAR: GUIDA

AVAR: MAZZOLENI