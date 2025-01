Inter, ora testa al Venezia: nerazzurri verso la ripresa del campionato

Una finale dal sapore amarissimo quella disputata dainerazzurri e che ha consegnato la Supercoppa Italiana al Milan, con i rossoneri capaci di ribaltare l’iniziale vantaggio nerazzurro di due reti e completare un’incredible rimonta. Ora l’Inter deve guardare avanti ai prossimi impegni e alla sfida di campionato di domenica contro il Venezia.

Un rientro triste e dimesso quello dell’Inter, che dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana a Riyad in Arabia Saudita è tornata in Italia con un carico di delusioni e rimpianti. Troppi errori di squadra, indviduali e di qualità di gioco che hanno rimesso in partita i rossoneri e che ha permesso la super rimonta alla squadra di Sergio Conceiçao.

Inter, pensare al Venezia e al campionato. 48 ore di riposo alla squadra: il punto sugli infortunati

Una delusione a cui servirà tempo per essere smaltita e con l’Inter che deve subito reagire a partire da domenica e dalla partita di domenica contro il Venezia, in programma domenica alle 15:00 al Penzo e valido per la ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. I nerazzurri devono cercare la spinta decisiva in questo gennaio fitto di impegni tra Serie A e Champions League, con la squadra di Inzaghi al momento terza in classifica a 40 punti e a -4 dalla vetta occupata dal Napoli ma con due partite da recuperare.

Missione primo posto e riconferma del titolo per i nerazzurri, e il primo passo di una lunga maratona deve partire proprio dalla partita contro i lagunari di Eusebio Di Francesco. Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo dopo il rientro da Riyad, con gli allenamenti della squadra che ricominceranno nella giornata di giovedì.

Thuram e Pavard verso il recupero, de Vrij ok. Out Acerbi e ansia per Calhanoglu

Giorni che potrebbero servire anche per recuperare i vari giocatori acciacciati dopo l’avventura in Supercoppa Italiana, oltre che i precedenti indisponibili. I due giocatori più prossimi al rientro sono Marcus Thuram e Benjamin Pavard. L’attaccante francese non è sceso in campo nella finale di ieri (seppur presente in panchina) a causa della lieve elongiazione agli adduttori della coscia sinistra rimediata nella semifinale contro l’Atalanta.

Il centravanti dovrebbe smaltire il fastidio nei prossimi giorni e tornare a disposizione così come il connazionale difensore, fuori da oltre un mese per una distrazione muscolare alla coscia sinistra. Allarme rientrato per Stefan de Vrij, con il difensore olandese uscito affaticato nel Derby ma senza problemi particolari. Sarà ancora out Francesco Acerbi, che va verso i due mesi di assenza ed è attesa per le condizioni di Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco è uscito per infortunio nel primo tempo della finale per un affaticamento muscolare all’adduttore destro. Domani svolgerà gli esami strumentali e la sua presenza contro il Venezia è a forte rischio.