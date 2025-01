L’Inter deve fare i conti con gli infortunati, la Supercoppa ha portato cattive notizie a Inzaghi e ora si cerca di recuperare più pedine possibili in vista del campionato. Ecco le condizioni degli acciaccati e chi lascerà l’infermeria.

Infortunati Inter, le condizioni in attacco e in centrocampo

La sconfitta subita per mano del Milan in finale di Supercoppa Italiana va superata in fretta, il rischio è quello che lasci strascichi, ma ora il campionato sta per tornare ed è fondamentale fare punti. A preoccupare l’Inter, però, c’è la situazione infortunati.

Correa si è sottoposto agli esami strumentali, i quali hanno evidenziato un’elongazione al soleo della gamba sinistra, di conseguenza difficilmente lo vedremo in campo con il Venezia. Buone notizie arrivano invece da Marcus Thuram, l’attaccante francese ha recuperato del tutto e sarà regolarmente a disposizione.

In mezzo al campo, tengono banco le condizioni di Calhanoglu. Il turco è uscito durante la sfida con i rossoneri, sostituito da Asllani, nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali ma salterà quasi sicuramente la partita con i Lagunari.

Pavard verso il rientro, Acerbi out: la situazione in difesa

Cattive notizie per quanto riguarda il centrocampo, mentre in difesa ci sono diverse situazioni da valutare. Iniziamo dai fatti positivi, Pavard ha recuperato dall’infortunio e di conseguenza rientrerà tra i convocati. Simone Inzaghi può finalmente sorridere, dato che potrà finalmente contare sul francese.

Anche De Vrij sarà a disposizione del tecnico piacentino, per lui si è trattato solo di crampi. Bisseck sarà presente, il nerazzurro ha accusato solamente un po’ di affaticamento, legittimo considerando la quantità di partite che ha giocato.

Infine, chiudiamo con Acerbi, la vera nota stonata della questione. Il centrale nerazzurro non recupererà nemmeno per la partita con il Venezia, il suo rientro è posticipato ulteriormente.