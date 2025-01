Calhanoglu viene sostituito, ma Asllani non convince: ora l'Inter riflette (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)

Asllani sostituisce Calhanoglu, uscito per infortunio durante la finale di Supercoppa Italiana, e ha il difficile compito di farne le veci. La sua prestazione, però, non è stata al livello delle aspettative e a questo punto l’Inter deve riflettere sul suo futuro. Può essere lui il giocatore che prenderà le chiavi del centrocampo nerazzurro?

Asllani sostituisce Calhanoglu, ma il centrocampista non convince

La finale di Supercoppa Italiana è stata amara e deludente, le due reti di vantaggio sono state vanificate dalla rimonta rossonera e l’Inter perde una partita importantissima, in cui c’era in palio il primo trofeo della stagione. Si aspettavano risposte da alcuni interpreti, come Lautaro Martinez ad esempio che è finalmente tornato al gol, ma anche da Asllani.

Il giovane centrocampista ha sostituito Calhanoglu, uscito per infortunio al 35′ e che è sinonimo di garanzia e qualità. Il risultato? Una prestazione che forse raggiunge la sufficienza, ma ben lontana da quanto si richiede a chi deve fare le veci del turco.

Sono trascorsi quasi quattro anni da quando è approdato a Milano con un futuro tutto da scrivere, ma in queste stagioni non è riuscito a imporsi e a colmare il divario con il compagno più esperto. Ha bisogno di giocare, questo è certo, ma al momento non trova spazio e quindi per la dirigenza è tempo di riflettere.

Mercato Inter, il giovane centrocampista è in uscita?

A centrocampo l’Inter può contare su profili di altissimo livello, difficili da scalzare e che fanno invidia a moltissime squadre. Difficile trovare spazio in questo reparto e il minutaggio di Asllani ne è una conferma. Detto ciò, è anche vero che si devono sfruttare al meglio le occasioni concesse, cosa che il giovane albanese non sta facendo.

È quindi giunto il momento di tirare le somme, ha ancora senso aspettare un giocatore che viene utilizzato con il contagocce o conviene cederlo? Per quanto riguarda Asllani, invece, è ancora proficuo sedersi in panchina per la maggior parte del tempo o conviene cercare una squadra in cui giocare con più continuità?